Sub-18 femininos do Santarém Basket passam à 2ª fase da Taça Nacional

As duas vitórias em jornada dupla das sub-18 do Santarém Basket valeram-lhes o apuramento para a segunda fase da Taça Nacional de Basquetebol desse escalão. Registo também para a primeira vitória da equipa sub-18 masculina no campeonato nacional, no jogo disputado em Castelo Branco frente à Associação de Basquetebol Albicastrense.