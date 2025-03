Alenquer assinala o Dia Internacional pelos Rios com debate e distinção de empresas

O Dia Internacional pelos Rios vai ser assinalado em Alenquer com uma sessão comemorativa a acontecer no Fórum Romeira. Dia 14 de Março, a partir das 10h00, vai ser exibido um vídeo que demonstra a importância dos sistemas de recolha e tratamento de águas residuais, seguido de debate com o tema AgIR: Os rios que nos unem, com particular incidência aos rios e afluentes que passam ou convergem para o concelho de Alenquer. Estão confirmados como oradores, além do presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, o presidente da Águas do Tejo Atlântico, Nuno Brôco, o CEO da Caetano Coatings, Pedro Ramalho, e o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), José Pimenta Machado. Catarina Pécurto, coordenadora do plano de Ação AgIR, vai moderar o momento de debate. A cerimónia encerra com a intervenção do Secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa.

Durante a manhã serão entregues os selos AgIR às empresas que no último ano se distinguiram pelas boas práticas no tratamento de águas residuais. O Plano de Ação para a Gestão das Águas Residuais da Grande Lisboa e Oeste, pioneiro no país e levado a cabo pela Águas do Tejo Atlântico, pretende promover melhores condições ambientais, de saúde pública e do desenvolvimento mais sustentável do tecido empresarial através do melhoramento do processo produtivo, protegendo as massas de água e evitando disrupções no processo operacional das Fábricas de Água. Trata-se de um projecto com apoio técnico e financeiro do Fundo Ambiental com área de incidência nos concelhos de Alenquer, Cadaval, Óbidos, Rio Maior, Sobral de Monte Agraço e Vila Franca de Xira.