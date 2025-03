Vomera lança empreendimento imobiliário de luxo em Santarém

Arquitectura diferenciadora, acabamentos de excelência e localização com acessos privilegiados e proximidade a serviços, comércio e infra-estruturas essenciais.

A Vomera Group fez o lançamento de um novo empreendimento residencial ‘premium’ em Santarém, que diz “redefinir os padrões de sofisticação e modernidade na região”.

“Com uma arquitectura diferenciadora, marcada por traços contemporâneos e acabamentos de excelência, o empreendimento foi concebido para responder às exigências de um público que valoriza exclusividade, conforto e inovação. Desde as amplas áreas envidraçadas que favorecem a luz natural até ao design elegante e funcional, cada detalhe foi pensado para proporcionar uma experiência habitacional única”, pode ler-se na nota de imprensa.

Além do cuidado arquitectónico, é referido que a construção será pautada pelos mais elevados padrões de qualidade e sustentabilidade, reflectindo o compromisso de uma das empresas do grupo, a Vomera Building Solutions.

“Queremos elevar o patamar do sector imobiliário na região, oferecendo um empreendimento que combina sofisticação, conforto e um design contemporâneo, sem comprometer a tradição e o charme da cidade”, destaca o engenheiro Sérgio Santos, CEO da empresa. É ainda feita menção à localização estratégica do projecto, com acessos privilegiados e proximidade a serviços, comércio e infra-estruturas essenciais.

A apresentação, que decorreu no antigo depósito da JAE, recentemente recuperado, contou com a presença de diversas personalidades, nomeadamente o presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Leite; o presidente da Junta de Freguesia da Bemposta, Manuel Alves e o engenheiro José Dias, um dos parceiros de negócio da Vomera Group, entre outros convidados.