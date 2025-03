Especial Restrospectiva 2024

1 de Janeiro

Primeiro bebé do ano no Médio Tejo nasceu numa ambulância

Matilde foi o primeiro bebé do ano de 2024 a nascer no Médio Tejo. Devido ao incêndio na maternidade de Abrantes na véspera de passagem do ano, o parto decorreu a bordo de uma ambulância no nó da Zibreira, concelho de Torres Novas, em plena A23, com apoio da equipa médica e de enfermagem da VMER de Abrantes.



Bebé do ano em VFX é filho de imigrantes nepaleses

O primeiro bebé a nascer na maternidade do Hospital de Vila Franca de Xira em 2024 chama-se Jason. Foi o primeiro de nove bebés nascidos naquele dia, naquele hospital. É filho de um casal de nepaleses. A mãe, Yamina Tamang, está em Portugal há nove anos, vive em Samora Correia, concelho de Benavente. O pai, Tulsang Lama, chegou há cinco dias para assistir ao nascimento do filho.

Primeiro bebé a nascer na maternidade do Hospital Distrital de Santarém é filho de pais portugueses

O primeiro bebé a nascer na maternidade do Hospital Distrital de Santarém (HDS) no ano de 2024 foi um menino. Filho de pais portugueses, o bebé nasceu às 01h30, pesando 3.050 Kg, confirmou a O MIRANTE o HDS. Na mesma maternidade ocorreu um segundo parto no primeiro dia do ano, às 10h34.

‘Pacemaker’ de última geração implantado em Abrantes deu nova vida em 24 horas

O Serviço de Cardiologia do Hospital de Abrantes implantou com sucesso um ‘pacemaker’ de vanguarda num doente cardíaco de 85 anos, que retomou a vida normal em 24 horas. Alfredo Almeida, residente na Portela de Santa Margarida, Constância, não escondeu a emoção pelo sucesso da operação.

11 de Janeiro

Hospital CUF Santarém na vanguarda da tecnologia com a laparoscopia 3D com fluorescência

Paulo Alves, cirurgião geral no Hospital CUF Santarém, é um dos médicos que está na vanguarda da tecnologia aplicando-a a cirurgias que se tornam mais seguras e menos agressivas para o doente. Uma das técnicas mais avançadas que está a ser usada na CUF é a cirurgia laparoscópica 3D com fluorescência, que é menos invasiva e mais precisa - para o tratamento de alguns tipos de cancro, como o colorrectal, do fígado, da mama e o melanoma.

18 Janeiro

Câmara de Vila Franca de Xira fica com antigas casas da OGMA em Alverca a custo zero

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira continua apostado na transformação de seis vivendas degradadas no centro de Alverca em habitação para jovens. Valor dos imóveis ronda os 867 mil euros. As seis vivendas estão bastante degradadas. O objectivo é adaptar os imóveis para habitação a custos acessíveis, nomeadamente para jovens.

25 Janeiro

Às portas de Vila Franca

de Xira queima-se o lixo

de 1,5 milhões de pessoas

O MIRANTE visitou a recém- requalificada Central de Valorização Energética da Valorsul na Bobadela. Só há duas centrais deste tipo em Portugal continental. Numa altura em que ainda se ouvem queixas da comunidade de Arcena por causa dos maus cheiros do aterro sanitário a empresa admite que já está em estudo uma localização alternativa a Mato da Cruz.

1 Fevereiro

Deslizamento de terras

volta a alertar para a instabilidade das encostas de Santarém

Parte de um passeio junto à estação ferroviária de Santarém abateu e deslizou para a Linha do Norte alertando mais uma vez para o problema estrutural das barreiras de Santarém. São necessárias mais obras de consolidação mas falta garantir o financiamento.

Presidente da Nersant assume que associação está a bater no fundo

A Associação Empresarial de Santarém - Nersant, quer vender pavilhão em Torres Novas para pagar 2 milhões de dívida. O presidente, Pedroso Leal, deu uma entrevista à Lusa onde assume que a situação financeira é complicada. O problema é convencer a câmara a pagar o valor pedido.

8 Fevereiro

Maioria das autarquias não cumpre obrigação de divulgar informação relevante para os cidadãos

O MIRANTE tem dado, ao longo dos anos, atenção à divulgação das actas dos executivos municipais da região e o panorama é preocupante porque há atrasos que chegam a um ano. As entidades públicas sujeitas à Lei de Acesso aos Documentos Administrativos (LADA) têm o dever de fazer a divulgação activa de documentos, disponibilizando-os nos ‘websites’, mas uma boa parte das autarquias atrasa a divulgação das actas das reuniões.

15 Fevereiro

O mistério das ossadas desaparecidas do cemitério do Cartaxo foi resolvido dez anos depois

A Câmara do Cartaxo vai pagar uma indemnização de 10 mil euros e apresentar um pedido de desculpas público à família de Levi Vasconcelos pelo transtorno causado pelo suposto desaparecimento dos restos mortais do falecido. O caso levou dez anos a ser esclarecido. As ossadas nunca foram levantadas e estavam debaixo de outro corpo sepultado na mesma campa.

Cratera no centro de Vila Chã

de Ourique sem solução à vista

No centro de Vila Chã de Ourique permanece há mais de uma década um enorme buraco num local onde devia ter sido construído um hotel, que ficou pelos caboucos. O terreno foi comprado por investidores australianos que lhe pretendem dar um destino, mas só depois de concluírem o projecto de transformar a Herdade de Vale de Algares num hotel rural.

29 Fevereiro

Agricultores de Vila Nova de São Pedro desesperados com gado

à solta que destrói culturas

Explorações de gado continuam a pôr em causa a segurança de pessoas e a destruir áreas de cultivo dos agricultores da zona de Vila Nova de São Pedro, Azambuja, que desesperam com os prejuízos. A Direcção-Geral de Veterinária e a Direcção Regional de Agricultura e Pescas prometeram tomar medidas mas quase um ano depois não há efeitos práticos.

Deslizamento de terras

nas encostas de Santarém

faz soar de novo os alarmes

A instabilidade das barreiras que delimitam o planalto de Santarém é um problema secular. Apesar das obras já feitas em encostas consideradas prioritárias, as terras continuam a deslizar. Desta vez foi junto à muralha medieval sobranceira à Estrada de Alfange. O deslizamento de terras e pedras é o segundo este ano, depois do ocorrido na Ribeira de Santarém.

29 Fevereiro

Cartoon Xira de volta e António assume que é excepção

na imprensa portuguesa

Exposição está patente no Celeiro da Patriarcal, em Vila Franca de Xira, desde 24 Fevereiro, com os melhores desenhos dos cartoonistas nacionais e o convidado internacional Chubasco. Mostra assinala 25 anos e mantém selo de qualidade, no ano em que António Antunes completa 50 anos de carreira.

7 de Março

Há procuradores no Tribunal

de Vila Franca de Xira com mais

de mil processos em mãos

No Tribunal de Vila Franca de Xira os 17 procuradores do Ministério Público (MP) que ali trabalham estão atolados em processos, passam horas fechados em salas minúsculas e com poucas condições e alguns têm em mãos mais de mil processos, quando o valor de referência processual não deveria ser superior 600.

Fechou mais um serviço público descentralizado em Santarém

No dia 1 de Março, no limite do calendário definido para a transferência de várias áreas para as comissões de coordenação regional, a Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, que tinha como maior área a do distrito de Santarém, foi absorvida pela Comissão de Coordenação Regional de Lisboa e Vale do Tejo.

10 de Março

PS, AD e Chega dividem

deputados por Santarém

O PS voltou a ganhar as eleições legislativas no distrito de Santarém mas quem pode cantar vitória é o Chega, que passou de 1 para 3 deputados, tantos como socialistas e a coligação PSD/CDS/PPM. A abstenção reduziu significativamente.

Sardoal foi o concelho

do país com menor taxa

de abstenção nas eleições

Presidente da Câmara sublinhou que população deu uma mostra de grande cidadania e que interioridade não é sinónimo de inferioridade. Nas eleições de 10 de Março votaram no concelho de Sardoal 2.387 dos 3.155 inscritos.

28 de Março

Presidente da Junta de Mouriscas

vai ser julgado por

se apropriar de milhares de euros

O socialista Pedro Matos, que está suspenso de presidente da Junta de Mouriscas, concelho de Abrantes, por causa da investigação de peculato, já foi acusado pelo Ministério Público. O autarca usou o cartão bancário da junta para levantar dinheiro, comprar ferramentas e alimentos, apropriou-se do dinheiro de venda de sucatas, usou as contas da junta para pagar reparações no seu jipe e meter combustível e até mandou abater bens aos registos contabilísticos para os levar para casa. (A 7 de Janeiro de 2025 foi condenado a 5 anos de prisão com pena suspensa).

Autos da GNR e PSP com falhas

de investigação e num português que não se entende

O Ministério Público da Comarca de Santarém, que abrange o distrito, revela no relatório da actividade anual que há investigações feitas nos postos da GNR e nas esquadras da PSP que lhe chegam com falta de qualidade ao nível literário e técnico. Aponta-se mesmo que há participações das duas autoridades que nem têm a descrição factual dos crimes. No documento aponta-se ainda dificuldades de comunicação com a Guarda e a lentidão da Segurança Social e Finanças em comunicarem crimes até quase ao momento em que vão prescrever.

4 de Abril

Ladrões assaltam igrejas da Golegã

e levam ouro da paróquia

As igrejas da Golegã e do Pombalinho foram assaltadas no feriado de sexta-feira santa. Os assaltos foram descobertos antes do início das celebrações religiosas. Os ladrões levaram vários objectos em ouro da igreja matriz da Golegã mas não tocaram nas imagens religiosas.

Nersant hipoteca pavilhão

ao ex-presidente que emprestou dinheiro em condições insólitas

A nova direcção da Associação Empresarial da Região de Santarém aceitou fazer uma hipoteca voluntária do pavilhão de exposições ao anterior presidente, aceitando assim que Domingos Chambel fez três empréstimos, dois deles enquanto era presidente e outro já depois de sair. A escritura da hipoteca valida esses empréstimos e deixa a associação com mais um ónus na sua difícil situação financeira para a qual contribuiu Domingos Chambel e a ter de pagar juros de mora se não liquidar os 317 mil euros no prazo.

11 de Abril

População de Covão do Coelho não quer linha de muito alta tensão e critica Câmara de Alcanena

A população de Covão do Coelho acusa a Câmara de Alcanena de encobrir a intenção da Redes Energéticas Nacionais de fazer passar na localidade uma linha de muito alta tensão e de o presidente só falar com os populares na véspera do fim da consulta pública. A contestação e os ânimos exaltados fizeram com que o autarca se colocasse ao lado da população.

Panificadora de Rio Maior ardeu quase sete meses depois de ter mudado de mãos

O incêndio que afectou uma parte significativa da fábrica do pão de Rio Maior e provocou o desabamento de uma parte do edifício aconteceu quando a empresa estava há quase sete meses com uma nova administração depois de ter sido vendida a uma empresa de Lisboa. A fábrica está a retomar a actividade e no sinistro nenhum trabalhador sofreu ferimentos graves.

18 de Abril

Arquivado processo da Renova contra cidadãos por suposta invasão de propriedade

O Ministério Público entendeu não existirem indícios suficientes para dar seguimento à participação movida pela Renova contra cidadãos que passaram o feriado junto à nascente do rio. Empresa, que alega ser dona da nascente do Almonda, tinha apresentado queixa-crime por invasão de propriedade privada e vandalismo.

25 de Abril

Editorial de O MIRANTE - 50 anos do 25 de Abril: quando a terra treme e o céu desaba

Nos 50 anos do 25 de Abril resolvemos comemorar a Revolução dos Cravos com uma promessa: não desistiremos, e queremos continuar a ser o melhor exemplo, dando provas de que a imprensa regional é um novo e sempre renovado património, em renovação, mas por boas razões, já que dependemos de um mercado e de uma estratégia comercial e editorial que o mundo em que vivemos obriga a repensar sempre que a terra treme e o céu desaba.

Mais de uma centena de árvores abatidas junto à EN 362 entre Santarém e Valverde

A Infraestruturas de Portugal está a proceder ao abate de mais de uma centena de árvores no troço da Estrada Nacional 362 entre Santarém e o limite norte do concelho, entre elas quase meia centena de sobreiros. Uma intervenção que gerou contestação, relacionada com o abate de tantos exemplares, que consideram arbitrário, mas também com a poda efectuada numa emblemática azinheira em Outeiro da Alfazema.

2 de Maio

Águas de Santarém recebe certificado por excelência no bem-estar e felicidade organizacional

Certificado pelo sistema de gestão do bem-estar e felicidade organizacional foi atribuído à Águas de Santarém pela entidade Bureau Veritas e entregue no salão nobre da Câmara de Santarém no dia 23 de Abril.

9 de Maio

Empresas líderes no sector tecnológico continuam a escolher Tagusvalley em Abrantes

Presidente da Câmara de Abrantes diz que Tagusvalley vai continuar a apostar na atracção de empresas líderes nacionais em sectores tecnológicos e refere que já ali se encontram instaladas 67 empresas dos mais variados sectores de actividade, tecnológicos e não tecnológicos, que representam 232 postos de trabalho.

16 de Maio

Assalto de 300 mil euros

ao Novo Banco em Samora Correia

Três homens entraram pelas nove horas da manhã de 10 de Maio, na dependência bancária, situada na rua principal de Samora Correia, e levaram 300 mil euros do cofre. Não há registo de um assalto desta dimensão no concelho e a população está alarmada. Polícia Judiciária está encarregue da investigação.

Aeroporto Internacional de Lisboa: Governo anunciou localização

no concelho de Benavente

O novo Governo demorou pouco mais de um mês a anunciar o Campo de Tiro, no concelho de Benavente, como o melhor local para construir o novo aeroporto internacional de Lisboa, que recebe o nome de Luís de Camões. Falta saber quantos aviões ainda vão aterrar e levantar da Portela antes do lançamento da primeira pedra do novo aeroporto que chegou a ser anunciado por Marcelo Caetano ainda no tempo do anterior regime.

16 de Maio

Alverca sagra-se campeão

depois de garantir subida

à segunda liga de futebol

Uma semana depois de confirmar matematicamente a subida à II Liga, voltando ao futebol profissional, o Futebol Clube de Alverca garantiu a conquista do título da Liga 3 de futebol ao vencer em casa a Académica por 2-1, em jogo da 13.ª jornada da fase de apuramento do campeão.

23 de Maio

Continua por resolver estacionamento de pesados

nas bermas da EN3 em Azambuja

Há um parque de estacionamento para veículos pesados na zona da plataforma logística de Azambuja, mas os motoristas continuam a estacionar nas bermas da Estrada Nacional 3, que tem elevada taxa de sinistralidade.

Mulher morre

após ataque dos seus cães

Carolina Maria Oliveira, de 76 anos, foi atacada por um ou vários dos seus cães de raça grand danois e acabou por morrer. O caso aconteceu na casa da vítima em Samora Correia e a idosa faleceu no Hospital de Vila Franca de Xira. O resultado da autópsia ainda não é conhecido. A vítima foi atacada ao entrar na sua vivenda. O incidente aconteceu no dia 18 de Maio.

Centro Desportivo de Fátima é campeão distrital de futebol

O Centro Desportivo de Fátima está de regresso às provas nacionais de futebol após ter conquistado o campeonato da 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O clube do concelho de Ourém foi vencer ao terreno do Abrantes e Benfica por 2-1 e selou a promoção, somando 71 pontos. Para o ano vai competir no Campeonato de Portugal.

30 de Maio

Quando o SEF fechou

em Santarém ninguém sabia

o que fazer aos processos

No dia do encerramento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no ano passado, na delegação de Santarém havia vários processos abertos, mas os inspectores saíram do serviço para a Polícia Judiciária sem saberem a quem entregar os casos. Os processos ficaram nas instalações e começou-se uma nova vida.

Ferreira do Zêzere conquista

Taça do Ribatejo em futebol

O Sport Club Ferreira do Zêzere conquistou no sábado, 25 de Maio, a Taça do Ribatejo/NacionalGest em futebol após vitória na final sobre o Atlético Clube Alcanenense por 2-0.

Comunidade imigrante

no Entroncamento

triplicou em três anos

Filhos de imigrantes com residência no Entroncamento representam quase 30% dos alunos do concelho que, segundo o presidente da câmara, terá cerca de 50 nacionalidades a representarem 10% da população total.

6 de Junho

Removidas 34 toneladas de lixo

de zona industrial de Vialonga

Infractores continuam a despejar resíduos e lixo no parque industrial do Olival das Minas pela calada da noite, apesar de alguns já terem sido alvo de contra-ordenações por parte da fiscalização municipal.

Blocos de apartamentos da antiga Escola Prática de Cavalaria

vão ser recuperados

Os blocos de apartamentos que serviram os oficiais da antiga Escola Prática de Cavalaria em Santarém foram vendidos a empresas privadas, que os vão recuperar e colocar no mercado de habitação. Durante uma dúzia de anos estiveram ao abandono e a degradar-se.

13 de Junho

Dez anos de prisão

para ex-bancário do Cartaxo

que roubou meio milhão a clientes

O antigo funcionário da agência do Cartaxo da Caixa Agrícola, que tinha as funções de sub-coordenador, montou um esquema durante três anos para se apropriar de meio milhão de euros de clientes, sendo que só um casal ficou sem 363 mil euros.

Em Benfica do Ribatejo foram construídas ilegalmente 150 casas nos últimos 4 anos

Desde o início da pandemia que começaram a surgir casas ilegais, de madeira, em contentores e algumas em alvenaria, em terrenos na freguesia de Benfica do Ribatejo. A Câmara de Almeirim já detectou 150 habitações, na grande maioria de pessoas da área de Lisboa. O município ainda não avançou para as demolições porque aguarda a decisão de um recurso judicial, depois de o Tribunal Administrativo de Leiria lhe ter dado razão.

13 de Junho

Segurança em Santarém reforçada com 26 câmaras de vigilância

Já está em funcionamento o sistema de videovigilância que vai contar com 26 câmaras no centro histórico de Santarém e junto à estação ferroviária na Ribeira de Santarém. Município equaciona o alargamento da rede a outras zonas da cidade.

Politécnico de Santarém celebrou 45 anos e a prenda foi a nova residência de estudantes em Rio Maior

Os alojamentos para estudantes da Escola Superior de Desporto de Rio Maior vão entrar em funcionamento no próximo ano lectivo, disponibilizando 122 camas. A essas instalações, inauguradas no dia do 45º aniversário do Politécnico de Santarém, junta-se mais uma residência construída pelo município de Rio Maior a inaugurar em breve.

4 de Julho

O azar do Vitória de Setúbal

foi a sorte da União de Santarém

União de Santarém aguarda notificação para participar na Liga 3 e já prepara a equipa de futebol para competir nesse escalão. Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol decidiu não atribuir licença ao Vitória de Setúbal para ir a jogo e o clube ribatejano acaba por ser promovido na secretaria.

18 de Julho

Conduzia alcoolizado motorista

da Carris Metropolitana

que provocou acidente em Vialonga

Autocarro de passageiros abalroou de forma violenta automóveis parados em segunda fila que acabaram por causar danos noutros veículos e num marco de água em Vialonga. O condutor diz ter sido encadeado pelo sol mas ao soprar no balão acusou uma taxa muito superior ao mínimo permitido por lei.

Donos de casas ilegais

devem 14 milhões de euros ao município de Vila Franca de Xira

A Câmara de Vila Franca de Xira já construiu as infra-estruturas básicas em vários aglomerados urbanos que nasceram sem licença, num investimento superior a 32 milhões de euros que devia ter sido suportado por quem vive nessas zonas, mas a totalidade do dinheiro ainda não entrou nos cofres municipais.

24 de Julho

Base logística da Mercadona

em Almeirim já está a funcionar

A operação logística da Mercadona na base de Almeirim começou na terça-feira, 23 de Julho. Para o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Miguel Ribeiro, a Mercadona passa a ser o maior empregador do concelho e a estrutura do concelho, o maior da Península Ibérica.

1 de Agosto

Crânio humano com 400 mil anos

é peça central do novo museu

de Torres Novas

O Núcleo de Arqueologia Cerca da Vila, em Torres Novas, inaugurado em Julho, estrutura--se em três espaços distintos a partir do mote “Um rio, um território, uma história humana”, sendo o “Crânio da Aroeira”, apresentado como o mais antigo fóssil humano encontrado em Portugal, o ponto de partida para a divulgação da história da evolução humana.

Escola Profissional de Salvaterra vai ter dois centros tecnológicos especializados

Aprovadas candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para um investimento global de três milhões de euros.

Patrícia Sampaio: da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais de Tomar ao bronze olímpico

A primeira medalha da comitiva portuguesa nos Jogos Olímpicos de Paris veio direitinha para Tomar pelas mãos da judoca Patrícia Sampaio, que assim entrou para a restrita lista de portugueses medalhados em olimpíadas. No dia da consagração, a atleta não esqueceu a cidade onde nasceu e o seu clube de sempre, a Sociedade Filarmónica Gualdim Pais.

A judoca Patrícia Sampaio nunca irá esquecer o dia 1 de Agosto de 2024, quando subiu ao pódio para receber a medalha de bronze na competição de judo em -78 kg nos Jogos Olímpicos Paris2024, após bater a japonesa Rika Takayama por duplo waza-ari. O crescimento no judo da possível futura jornalista Patrícia Sampaio sempre foi uma certeza, desde os tempos em que liderou as categorias mais jovens na modalidade. Ainda sonhava a judoca com a ida a uns Jogos Olímpicos, muito antes da estreia há três anos, em Tóquio2020, já o percurso prometia grandes voos, com a conquista de medalhas mundiais e europeias em juniores e cadetes.

8 de Agosto

Nova zona ribeirinha em Tomar previne cheias é mais ecológica

e dá nova imagem à cidade

A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, visitou o novo parque ribeirinho do Flecheiro, em Tomar, na terça-feira, 30 de Julho. A governante elogiou a requalificação daquele que foi durante décadas um espaço degradado e com centenas de famílias a viver em barracas.

15 de Agosto

O MIRANTE em Alenquer

e Arruda dos Vinhos - Editorial

O MIRANTE estendeu a sua área de influência aos concelhos de Alenquer e Arruda dos Vinhos onde já começamos a mostrar trabalho. A expansão do jornal deve-se à proximidade com os concelhos vizinhos, onde já trabalhamos há muitos anos, mas também ao facto de sentirmos que temos naqueles concelhos um público leitor que nos procura por já fazermos trabalho editorial de proximidade na maioria das freguesias vizinhas.

Ampliação do cemitério de Constância emperrada em Lisboa

Município de Constância aguarda que a Direcção Geral do Património Cultural autorize a desafectação de um terreno junto à Igreja Matriz da vila, para efectuar as obras de ampliação do cemitério previstas há anos.

22 de Agosto

Uma tonelada de peixe

removida do Almonda depois

de episódio de poluição

Depois de um episódio grave de poluição ocorrido no Almonda, a 6 de Agosto, o município de Torres Novas removeu do rio perto de uma tonelada de peixes mortos. Autoridades continuam a tentar apurar responsabilidades.

Lar em Torres Novas encerrado devido a maus-tratos e insalubridade

Um lar com uma dezena de idosos foi encerrado a 14 de Agosto pela GNR depois de uma investigação de maus-tratos a idosos. Utentes foram encaminhados para outras instituições.

29 de Agosto

Casal de emigrantes descobre que o seu terreno foi registado por usucapião em nome de outros

O terreno que Maria Emília Vieira tem em Giesteira, na freguesia de Fátima, que era dos pais e que lhe pertence por herança, foi registado em nome de outras pessoas por usucapião em 2021. Só passados dois anos é que o casal descobriu a situação quando foi actualizar os dados da propriedade e viu que tinha sido registada em nome de um casal de emigrantes na América.

Abrantes inicia obra de 1,9 milhões para creche com capacidade para 107 crianças

Arrancaram a 19 de Agosto as obras para criação de uma creche municipal em Abrantes que vai ter vaga para 107 crianças e vai criar cerca de quatro dezenas de postos de trabalho.

5 de Setembro

Golegã quer transformar oito habitações sociais em 14

e moradores não deixam

A recuperação de oito habitações sociais da Câmara da Golegã está a tornar-se um imbróglio que pode levar à perda do financiamento de toda a estratégia de habitação do concelho. Neste momento há duas providências cautelares em jogo. As obras acabam com os logradouros e permitem aumentar o número de habitações, o que desagrada aos actuais moradores.

Ricardo Gonçalves deixa a presidência da Câmara de Santarém

Autarca conduziu a sua última reunião do executivo e não conseguiu conter as lágrimas após cerca de 18 anos como vereador e presidente. O edil, que foi aplaudido de pé por quase toda a vereação e por muitos funcionários da autarquia, vai assumir a presidência do Instituto Português do Desporto e da Juventude, sendo substituído na liderança do município por João Teixeira Leite.

19 de Setembro

Aluno de 12 anos esfaqueia seis colegas em escola de Azambuja

Um aluno da escola básica de Azambuja foi almoçar a casa e quando regressou esfaqueou seis colegas. As vítimas não correm risco de vida e têm entre 11 e 14 anos. A comunidade está em choque porque nada fazia prever o ataque. O agressor é filho de uma professora.

Reitor de Fátima quer orações em língua gestual para maior participação de surdos

Carlos Cabecinhas diz que a comunidade surda tem que ter acesso e condições para ter uma verdadeira participação litúrgica.

26 de Setembro

Carros mal estacionados

continuam a ser uma praga

em Vila Franca de Xira

Semana da Mobilidade foi assinalada na cidade com acção conjunta da PSP, junta de freguesia e associação Mithós. Circular de carro na cidade é há muito uma dor de cabeça que, para a comunidade, precisa de um pensamento conjunto e de futuro.

Arruda dos Vinhos

inaugura ecocentro

para evitar depósitos ilegais

Arruda dos Vinhos criou e colocou em funcionamento na última semana um segundo ecocentro no seu território, situado em Arranhó, que está preparado para a população despejar todo o tipo de resíduos sem ter de os deixar amontoados nas ilhas ecológicas.

Metade dos doentes morre antes de ter vaga nos Cuidados Paliativos

Encontro Nacional de Unidades de Cuidados Continuados realizou-se na Chamusca. Presidente da associação nacional diz que há má gestão na referenciação de doentes para cuidados paliativos.

Estrada Nacional 118

passou de motor de desenvolvimento a ameaça à qualidade de vida

O 1.º Encontro sobre a Mobilidade na Lezíria do Tejo realizou-se no Centro Cultural de Samora Correia. A urgência de retirar o trânsito de pesados da saturada Estrada Nacional 118 foi uma das questões em destaque.

Benavente admite dificuldades

no combate à praga de pombos

Zonas urbanas do Ribasor, em Benavente, e do Arneiro dos Corvos, em Samora Correia, são apontadas como pontos negros que espelham o crescimento da população de pombos no concelho.

3 de Outubro

Cabeças de porco

e insultos na reunião de câmara

em Vila Franca de Xira

Munícipe que foi candidato do Chega nas últimas autárquicas obrigou o presidente da Câmara a terminar a sessão mais cedo porque foi com duas cabeças de porco para a reunião. Quando a transmissão online estava desligada ainda chamou “parasita” a um autarca.

10 de Outubro

Camiões vão continuar a circular

na Calçada da Junqueira apesar

dos riscos e da contestação

Moradores e autarcas de Santarém têm alertado para o perigo que representa o trânsito de camiões carregados de areia na íngreme Calçada da Junqueira, a única via que actualmente liga a zona ribeirinha das Ómnias à cidade. Enquanto não for construído o viaduto sobre a Linha do Norte, no Peso, não há alternativas.

Começou o calvário com a subida das ladeiras para chegar ao novo Centro de Saúde da Chamusca

A população mais velha da Chamusca diz que é um calvário ter que subir uma ladeira a pé e caminhar quilómetros para ir às consultas no novo centro de saúde. Maioria tem que ir de boleia ou pagar táxi. Contestação à falta de transporte municipal para quem mais precisa foi assunto na última assembleia municipal.

Projecto das cenouras bebés sai de Almeirim e vai instalar-se em Pernes

A fábrica de cenouras bebés da 52-Fresh vai ser construída na zona industrial de Pernes e deixa Almeirim. O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, congratula-se pela conquista do investimento e Pedro Ribeiro, de Almeirim, veio a público criticar o Estado e o Governo por causa da “inoperância e incompetência dos organismos que nada resolvem”.

Investidor desiste de transformar antiga fábrica de Alenquer

em hotel termal

Antiga fábrica têxtil Chemina, abandonada há 24 anos, não se vai tornar para já num hotel termal depois do investidor asiático que comprou imóvel há quatro anos ter desistido do projecto, que está pronto para ser executado.

17 de Outubro

Azambuja perde milhares de euros em rendas de habitação social

por prescrição de dívidas

Beneficiária de casa social que devia mais de 48 mil euros em rendas viu a dívida baixar para os sete mil por a cobrança não ter sido feita atempadamente. Prescrição está a fazer com que o município perca milhares de euros e a prejudicar os munícipes, critica a oposição.

24 de Outubro

Atendimento da Segurança Social em Santarém permanece encerrado e utentes exigem alternativa

Os serviços de atendimento da Segurança Social em Santarém estão encerrados desde 1 de Outubro devido a problemas relacionados com a qualidade do ar de origem desconhecida. Comissão de utentes quer que se encontre uma alternativa na cidade.

31 de Outubro

Renova assume responsabilidade por descarga poluente no rio Almonda

Empresa que tem uma fábrica de papel instalada na Zibreira diz a O MIRANTE que a descarga para o rio foi um acidente e que foram tomadas medidas para que não se repita.

Chamusca paga para pertencer

a associação de vinhos

Ao longo dos últimos 10 anos o município da Chamusca gastou milhares de euros em cotas na Associação de Municípios Portugueses do Vinho, mas não se sabe que proveito tem tirado desse investimento. Os campos do concelho cada vez têm menos vinhas e o edifício onde funcionou uma das adegas de referência no país continua abandonado e a degradar-se.

João Moutão sem concorrentes

na corrida à presidência

do Politécnico de Santarém

Actual presidente da instituição não tem concorrência no processo eleitoral e avança para um segundo mandato de quatro anos. João Moutão destaca a pacificação do IPSantarém como um dos pontos altos do actual mandato.

Feira Nacional do Cavalo com mais espaço na Golegã e maior segurança

A Feira Nacional do Cavalo da Golegã vai decorrer entre 1 e 11 de Novembro e conta este ano com um novo espaço de 4000 metros quadrados para promover uma melhor circulação de pessoas e animais.

7 de Novembro

Com um atraso de mais de dois anos estão concluídas as obras na Igreja São João de Alporão

Empreitada de conservação e requalificação da Igreja São João de Alporão, em Santarém, devia demorar nove meses mas arrastou-se durante três anos e meio. Pelo meio, houve críticas e aplicação de multas ao empreiteiro por incumprimento dos prazos contratuais.

Rita Ferreira tornou-se halterofilista às escondidas dos pais

Tomou contacto com a modalidade de halterofilismo pela primeira vez na televisão nos Jogos Olímpicos de 2016. Procurou um treinador pela Internet, às escondidas dos pais, e chegou à Académica de Coimbra, onde se sagrou bicampeã nacional no seu escalão. E a 10 de Novembro sagrou-se se campeã nacional de halterofilismo em juniores na categoria -71 quilos. Estuda música no Conservatório de Santarém e quer fazer do saxofone e do desporto a sua vida.

Bia Maria: uma oureense

de gema que lançou novo disco

na sua terra natal

Depois de ter lançado em Junho “Marcha da Paridade”, o single introdutório do seu disco de estreia, Bia Maria, artista oureense, apresentou o álbum “Qualquer um pode cantar” na Sala Principal do Teatro Municipal de Ourém.

14 de Novembro

Histórica Quinta da Cardiga na Golegã vai ser um hotel Vila Galé

Grupo Vila Galé vai investir 20 milhões para recuperar a Quinta da Cardiga, na Golegã. O projecto Vila Galé Collection Tejo foi apresentado a 8 de Novembro e Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Grupo, falou do seu potencial para a região e para o país.

Orçamento Participativo

de Alenquer tem 26 projectos

por concluir desde 2015

Desde 2020 que está suspenso o Orçamento Participativo do município de Alenquer tendo em conta que ainda estão por executar 26 obras vencedoras, a mais antiga de 2015. De acordo com a autarquia, as demoras prendem-se com a “complexidade de execução” dos projectos vencedores.

21 de Novembro

ISLA Santarém passa a Politécnico

O ISLA Santarém recebeu com entusiasmo a decisão do Conselho de Ministros que procede à alteração da natureza do Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém (ISLA) para instituto politécnico e à mudança da sua denominação para ISLA Santarém – Instituto Politécnico.

28 de Novembro

Crimes de violência doméstica aumentam durante a época natalícia

Associação de Apoio à Vítima alerta que há mais homicídios e pedidos de ajuda por violência doméstica na época natalícia. Violência doméstica é um dos crimes com maior incidência.

Anabela concretizou o sonho de ser motorista de autocarros

Quase a entrar nos 60 anos, Anabela Nogueira é a prova de que nunca é tarde para ir atrás dos sonhos. Depois de muito ambicionar um emprego ao volante de um veículo pesado, e de muitas portas lhe terem sido fechadas por ser mulher, encontrou na Rodoviária do Tejo “o melhor trabalho do mundo”.

5 de Dezembro

Famílias de Alpiarça que apresentem sinais de riqueza vão ter menos subsídios escolares

Município de Alpiarça promete apurar se sinais exteriores de riqueza são congruentes com a declaração de rendimentos que as famílias apresentam. Famílias que tenham mais posses vão ter menos subsídios.

Rodoviária do Tejo volta aos transportes urbanos de Almeirim

Afastada durante oito anos dos transportes urbanos na cidade de Almeirim, que tinha iniciado em parceria com o município em 2005, a Rodoviária do Tejo volta a executar o serviço, alargado este mês a Fazendas de Almeirim.

12 de Dezembro

Custos para cremar animais convidam a soluções perigosas para a saúde pública

O enterro de animais por conta própria representa perigos para a saúde pública e o ambiente mas há quem o faça para não pagar a taxa municipal. Há também quem se livre dos cadáveres nos caixotes do lixo ou os deixe embrulhados em sacos plásticos à porta do canil. Incinerações colectivas chegam a custar 100 euros e se forem individuais quase 500.

Galardão Empresa do Ano distingue empresas e empresários

O MIRANTE promoveu a 23ª edição do Galardão Empresa do Ano numa iniciativa que teve lugar no Convento de São Francisco, em Santarém, e juntou três centenas de convidados. Foram distinguidas nove empresas e empresários que trabalham e investem na região ribatejana e que têm como factor comum a capacidade de superação e a determinação na gestão dos seus negócios.

19 de Dezembro

Mercado de trabalho continua a ser desafiante para quem sofre de incapacidade

Entrar no mundo do trabalho é sinónimo de autonomia e independência. Um objectivo nem sempre fácil de atingir para aqueles que sofrem de alguma incapacidade. Há sonhos que ficam pelo caminho, outros que duram apenas um dia. Emilda, António, José e Daniel são exemplos de superação e integração no mercado laboral que fogem às estatísticas negras do desemprego de pessoas com deficiência.

Governo promete acabar com praga de jacintos no rio Sorraia

O Ministério do Ambiente vai avançar com um plano de intervenção no rio Sorraia, respondendo a uma antiga reivindicação das populações de Benavente e Coruche. A medida prevê a remoção de plantas invasoras, a renaturalização das margens e a reparação de pontes essenciais para a mobilidade.

26 de Dezembro

Fábrica da Tupperware em Montalvo encerra e deixa duzentas pessoas sem emprego

Após vários meses de espera e indecisão, é conhecido o futuro da empresa da Tupperware em Montalvo que, a partir do dia 8 de Janeiro, vai encerrar deixando no desemprego cerca de 200 trabalhadores.

Jazidas de pegadas de dinossáurios ribatejanas reconhecidas internacionalmente

O Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios de Ourém/Torres Novas e as pegadas de dinossáurios de Vale de Meios, no concelho de Santarém, foram distinguidas na segunda edição dos “The Second 100 IUGS Geological Heritage Sites”

Autarcas do Médio Tejo rejeitam por unanimidade construção de novo açude no rio Tejo

Os autarcas do Médio Tejo afirmaram opor-se à localização de um açude no rio Tejo na zona da Barquinha e Constância. Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo disse solicitar esclarecimento da construção do açude proposto, em detrimento das propostas anteriormente sinalizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente.