Assembleia de Torres Novas recomenda sinais sonoros nos semáforos

A Assembleia Municipal de Torres Novas aprovou na última sessão a recomendação à Câmara de Torres Novas, apresentada pela CDU, para a implementação de sinais sonoros nos semáforos para peões. O documento foi aprovado por unanimidade. Na recomendação alerta-se para o facto de Torres Novas não possuir “qualquer dispositivo deste teor nos seus equipamentos”, inclusive, “nas zonas de maior movimento, o que dificulta o atravessar das estradas por pessoas”.

O texto, lido por Cristina Tomé, mereceu os votos favoráveis de todas as forças políticas e uma curta intervenção do eleito do socialista Francisco Dinis a dizer que o PS apoia aquela recomendação.