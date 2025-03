Candidatura de Júlio Costa a Torres Novas tem como uma das prioridades a preservação do Almonda

Júlio Costa diz que é importante criar condições em Torres Novas para fixar pessoas e a sua candidatura também tem como prioridade a preservação do rio Almonda.

O investigador em História da Arte Júlio Costa é o candidato da Coligação Democrática Unitária (CDU) à Câmara de Torres Novas nas eleições autárquicas deste ano, elegendo a defesa dos serviços públicos e a preservação do Almonda como prioridades. “A candidatura da CDU pauta-se pela defesa dos serviços públicos, afirmando (…) que o concelho de Torres Novas não se restringe apenas à cidade”, refere a CDU em nota de imprensa, defendendo que “o acesso à saúde, aos transportes, à educação, à cultura tem de ser transversal a todo o território”.

Sublinhando que esses “direitos não existem sem a valorização dos trabalhadores”, a CDU afirma que “estes são eixos fundamentais para que as famílias se queiram fixar no território e os jovens, que se viram obrigados a partir, queiram retornar” ao concelho. Por outro lado, defende, “o rio Almonda, património natural do povo torrejano, tem de ser defendido da nascente até à foz, sendo inadmissível que a sua preservação esteja refém dos interesses económicos”.

Em declarações à Lusa, Júlio Costa disse ser com “imenso orgulho e sentido de responsabilidade” que assume a candidatura pela CDU “para o desenvolvimento de Torres Novas”, concelho que, destacou, tem um “enorme potencial” de crescimento. “Quando olho para Torres Novas, vejo um concelho com enorme potencial que fica por se cumprir devido às opções políticas medíocres e insuficientes que têm vindo a ser tomadas durante várias décadas de gestão do PS, para o qual as populações nunca são a prioridade”, declarou. O candidato disse ainda que o concelho “é tratado de forma desigual”, com a maioria dos serviços a concentrarem-se na cidade, deixando populações ao abandono, sem acesso a transportes, a cuidados de saúde e outros serviços fundamentais”, situação que afirmou querer contrariar.

Natural de Torres Novas, onde vive, Júlio Costa, 35 anos, é artista visual e doutorando em História da Arte, tendo sido vice-presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Artur Gonçalves, em Torres Novas, e membro da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e do Conselho de Escola da mesma faculdade. Actualmente, em termos associativos, é presidente da direção do Colectivo249 e vice-presidente da direcção do Cineclube de Torres Novas, “associações através das quais luta pela diversificação da oferta cultural no concelho”, indica a mesma nota.