Hélio Justino é a aposta da CDU para a Câmara de Benavente

A CDU anunciou o actual vereador Hélio Justino como cabeça-de-lista à Câmara de Benavente nas próximas eleições autárquicas. A vereadora Catarina Pinheiro Vale surge como número dois da candidatura.

A Coligação Democrática Unitária (CDU) escolheu o vereador Hélio Justino como candidato à sucessão de Carlos Coutinho na presidência da Câmara de Benavente, nas eleições autárquicas deste ano. A vice-presidente do município, Catarina Pinheiro Vale, será a número dois da lista, numa candidatura que, segundo a coligação, pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido no concelho gerido pela CDU há muitos anos.

Hélio Justino, 54 anos, é advogado e tem um longo percurso na gestão autárquica. Foi presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia entre 2005 e 2017 e exerce actualmente funções de vereador em regime de tempo inteiro na Câmara de Benavente, cargo que já tinha ocupado entre 2002 e 2005. No seu percurso, destaca-se ainda o envolvimento em várias associações locais, nomeadamente na secção de andebol do Grupo Desportivo de Samora Correia e na Fundação Padre Tobias. Catarina Pinheiro Vale, 45 anos, é psicóloga clínica e desempenha funções como vereadora desde 2013, assumindo a vice-presidência no último mandato. Além das responsabilidades autárquicas, integra o conselho de administração da empresa intermunicipal Águas do Ribatejo, preside à Direcção do Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB) desde 2015 e é membro de diversas entidades ligadas à acção social e à educação.

A CDU reafirma que o projecto autárquico que defende há décadas continuará a ter como pilares o desenvolvimento social e económico do concelho, a defesa dos serviços públicos, o reforço da educação, da cultura e do desporto, assim como a melhoria da qualidade de vida da população. O compromisso dos candidatos, afirma a coligação, será pautado pelos valores do trabalho, honestidade e competência.