Marco Santos é candidato da CDU à União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

Marco Santos é o candidato da CDU à presidência da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa nas próximas eleições autárquicas. O candidato, de 40 anos, administrativo de profissão, é actualmente eleito na Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e membro da comissão concelhia de Vila Franca de Xira do PCP.

“A gestão do PS na junta, ao longo dos últimos 30 anos, com o constante apoio do PSD e do CDS, resultou na ausência de respostas essenciais para uma boa qualidade de vida, tornando estas freguesias em locais onde os problemas se acumulam. A gestão socialista na junta foi sempre conivente com as opções tomadas pelo PS na câmara, uma situação que é urgente mudar”, refere a CDU.