Pedro Pereira é o novo presidente da distrital do CDS-PP

Pedro Pereira é o novo líder da Distrital de Santarém do CDS depois da eleição interna do partido no dia 1 de Março. Pedro Pereira é formado em Administração Pública e integra o Gabinete de Apoio à Vereação na Câmara Municipal de Ourém. O novo líder Distrital do CDS tem experiência autárquica na Assembleia da União de Freguesias de Gondemaria e Olival e assume o desafio de “fortalecer o partido a nível distrital e preparar o caminho para as eleições autárquicas de 2025”.

A nova direção tem como objectivo revitalizar as estruturas locais do CDS-PP e promete trabalhar para afirmar o partido no panorama político distrital e nacional. “Este é um projecto de proximidade, queremos um CDS-PP forte, enraizado nas comunidades e preparado para os desafios futuros”, destacou Pedro Pereira em nota enviada a O MIRANTE.

A nova equipa distrital é composta ainda pelos vice-presidentes Miguel Santos (Rio Maior), Pedro Gonçalves (Entroncamento) e Fernando Gomes (Almeirim). João Martins (Tomar) vai assumir o cargo de secretário-geral. Francisco Tavares, antigo secretário-geral do partido, foi eleito para presidente da Mesa da Assembleia Distrital e Sandra Nunes da Silva irá liderar o Conselho de Jurisdição.