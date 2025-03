Segurança na agenda de reunião entre PSD de Coruche e GNR

Sinistralidade rodoviária no concelho de Coruche e necessidade de reforço do policiamento no Couço foram os temas em cima da mesa na reunião que o PSD de Coruche pediu à GNR.

A segurança do concelho de Coruche foi o mote para uma reunião entre a Guarda Nacional Republicana (GNR) e o Partido Social Democrata (PSD) local, numa sessão de trabalho pedida com carácter de urgência. Políticos e militares da GNR discutiram questões de segurança no concelho, nomeadamente a sinistralidade rodoviária nas estradas nacionais 251 e 119 e a necessidade de reforço do policiamento no Couço.

A reunião, que se realizou dia 6 de Março nas instalações provisórias da GNR de Coruche, contou com a presença do presidente da concelhia do PSD e deputado municipal Francisco Gaspar, do vereador Osvaldo Mendes e de Américo Mendes, eleito na Assembleia de Freguesia de Branca. Do lado da GNR, participaram comandantes distritais, bem como responsáveis pelo destacamento e posto local.

Segundo informações partilhadas pelo comando da GNR, a criminalidade geral no concelho de Corcuche registou uma redução no último ano, mas a sinistralidade rodoviária manteve-se. Quanto ao Couço, foi reconhecida a necessidade de reforço do policiamento de proximidade, com a colocação de uma patrulha para cobrir a área da freguesia, face à distância em relação ao posto de Coruche. Durante a reunião, foram ainda debatidos casos concretos de percepção de insegurança, bem como soluções para a redução da sinistralidade. O encontro terminou com uma visita às instalações provisórias da GNR.