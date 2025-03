Associativismo cultural em Ourém com apoio de 199 mil euros

Foi aprovado por unanimidade em reunião do executivo da Câmara de Ourém a proposta de apoio ao associativismo cultural relativa ao ano de 2025, com um montante de cerca de 199 mil euros. O valor vem somar ao montante de cerca de 464 mil euros relativo à vertente desportiva, recentemente aprovada, e que fixa uma verba global superior a 663 mil euros. Montante que representou um acréscimo de aproximadamente 150 mil euros relativamente a 2024, no que respeita ao apoio concedido às associações por parte do município.