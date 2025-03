Autotanque dos bombeiros leva PJ às câmaras de Cartaxo e Santarém

A Polícia Judiciária esteve nas câmaras do Cartaxo e de Santarém a recolher informação sobre um veículo de combate a incêndios que já serviu as duas corporações municipais. Em causa estarão factos ocorridos em 2016 e que têm como denominador comum uma empresa privada.

A venda e revenda de um autotanque de combate a incêndios, em 2016, levou a Polícia Judiciária (PJ), na semana passada, às Câmaras do Cartaxo e de Santarém, e aos corpos de bombeiros dessas autarquias. O objectivo terá sido o de investigar os moldes em que decorreu a venda do veículo pelos Bombeiros Municipais do Cartaxo a uma empresa de Alcoentre e, posteriormente, a revenda da viatura pela empresa aos Bombeiros Municipais de Santarém, hoje Companhia de Sapadores Bombeiros de Santarém. Suspeitas que recaem sobre a empresa estarão na origem das buscas.

Contactado por O MIRANTE, o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), confirmou a visita da PJ por causa da venda do veículo a uma empresa privada, em 2016, quando estava dada como inoperacional. “Solicitaram documentação relativamente a esses procedimentos, que não são do nosso tempo. O nosso papel é colaborar com a justiça e é o que temos feito”, disse João Heitor. À época, a Câmara Municipal do Cartaxo era liderada pelo socialista Pedro Magalhães Ribeiro.

O autotanque viria depois a ser adquirido pela Câmara de Santarém para a corporação municipal, em 2016, através de concurso público, estando ao serviço até à data. A autarquia era então presidida por Ricardo Gonçalves (PSD). Em Santarém, a Polícia Judiciária solicitou também acesso a documentação e informação sobre os movimentos da viatura, que tem mais de vinte anos.