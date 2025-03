Aveiras de Cima vai voltar a ter ponto CTT na Casa da Câmara

A freguesia de Aveiras de Cima, no concelho de Azambuja, vai voltar a ter ponto CTT depois do que existia ter deixado de funcionar após um assalto à mão armada ocorrido a 15 de Janeiro deste ano. O novo ponto, agora da responsabilidade do município, vai funcionar de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da Unidade de Atendimento ao Público no edifício Casa da Câmara, no Largo da República, em Aveiras de Cima.

A minuta de contrato de prestação de serviços com os CTT - Correios de Portugal, SA para instalação do ponto CTT na freguesia foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo camarário. A vereadora Ana Coelho destacou que a ausência do serviço CTT é “um problema que existe em Aveiras de Cima” e que como não houve ninguém na freguesia interessado em ter um ponto CTT no seu estabelecimento a autarquia resolveu assumir o serviço.

O assalto ao ponto CTT em Aveiras de Cima com recurso a arma de fogo, recorde-se, levou a que a responsável pelo espaço tenha decidido abandonar aquele serviço que prestava à população da freguesia. A decisão está a afectar e a deixar descontente a comunidade, que passou a ter de se deslocar a outras freguesias para poder beneficiar de um serviço essencial.