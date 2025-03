Cartaxo está a resolver aos poucos o problema da falta de médicos

Presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, afirma que, ao contrário de anos anteriores, actualmente há médicos que querem vir trabalhar para as unidades de saúde do concelho.

Na última Assembleia Municipal do Cartaxo o presidente da câmara, João Heitor (PSD), desmitificou a ideia de que há falta de médicos no concelho. O autarca afirma que actualmente não só se está a mitigar a falta de médicos, como também há profissionais de saúde a prestar serviços a utentes fora do concelho, nomeadamente em Azambuja, Santarém, Alenquer e até Lisboa.

O autarca adianta que o concelho tem duas Unidades de Saúde Familiar (USF), uma em Pontével e outra no Cartaxo, e uma UCSP (Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados), havendo no total 16 médicos ao serviço. “O concelho chegou a ter mais de sete mil utentes sem médico de família, actualmente temos cerca de 1400. Não é o ideal, mas é um progresso substancial”, referiu. João Heitor salienta que nas USF mais de três mil utentes não são do concelho do Cartaxo e que o aumento da quantidade de médicos é um exemplo na Lezíria do Tejo, pois “dificilmente” outro concelho tem uma cobertura “melhor que a do Cartaxo”.

O autarca afirma que ainda há questões a serem melhoradas, como o tempo de espera das consultas e a rapidez com que as informações e esclarecimentos de saúde são transmitidos, mas ressalta que esses problemas não estão relacionados com a falta de médicos. “O cenário não é perfeito, mas o concelho tem feito um esforço para se aproximar das USF e realizado iniciativas de atracção de profissionais, como receber grupos internos que estão a acabar a especialidade, o que, de facto, tem feito com que haja mais profissionais interessados em trabalhar aqui”, vincou.