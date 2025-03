Detido em Torres Novas por agressão física e psicológica contra namorada

Mulher, de 25 anos, sofria violência física e psicológica do seu namorado, de 36 anos. Homem foi detido e não se pode aproximar da vítima.

Um homem de 36 anos, acusado de violência física e psicológica contra a sua namorada, foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR), em Torres Novas, e ficou proibido de se aproximar da vítima. Em comunicado, a GNR de Santarém disse que no âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da guarda detiveram o homem, no concelho de Torres Novas, após investigações terem permitido “apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica contra a vítima, a sua namorada, de 25 anos”. No seguimento da acção, desenvolvida pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), foi dado cumprimento a “um mandado de detenção e a duas buscas, uma domiciliária e outra em veículo, culminando na detenção do suspeito”, indica a GNR.

Presente ao Tribunal Judicial de Santarém, foram aplicadas ao detido as medidas de coacção de “proibição de contactar a vítima por qualquer meio ou por interposta pessoa e proibição de permanecer ou de se aproximar da residência e do local de trabalho da vítima”. “A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade colectiva. A GNR realiza regularmente campanhas e acções de sensibilização sobre o tema da violência doméstica e relembra que, se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, participe”, apela a GNR.

A força de segurança indica que as queixas de violência doméstica podem ser feitas por qualquer pessoa no portal Queixa Eletrónica, em https://queixaselectronicas.mai.gov.pt, via telefónica, através do número 112, ou de modo presencial no posto da GNR mais próximo à sua área de residência.