Escola Básica de Azambuja vai ter campo de jogos coberto antes do final do mandato

Campo de jogos da Escola Básica de Azambuja vai ter um telheiro para que os alunos possam beneficiar do equipamento também em dias de mau tempo. Projecto é financiado em 85% por fundos da União Europeia.

A Escola Básica de Azambuja, onde os alunos ficam impedidos de realizar a actividades físicas quando está mau tempo, vai passar a ter um campo de jogos com cobertura antes do final do actual mandato autárquico. Pelo menos foi essa a expectativa deixada pelo presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), na última reunião do executivo, onde foi ratificado o termo de aceitação da candidatura aprovada pelo programa Alentejo 2030 com vista à construção de uma cobertura no campo de jogos exterior daquele estabelecimento de ensino.

A candidatura foi formalizada no âmbito do Contrato para o Desenvolvimento e Coesão Territorial Alentejo 2030, assinado com a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, e garante a comparticipação de fundos da União Europeia em 85% dos custos elegíveis do projecto. “Trata-se de uma obra essencial para melhorar as condições para a prática desportiva, em geral, e das aulas de Educação Física”, refere a autarquia em comunicado.

Sobre a proposta, que mereceu os votos favoráveis de todo o executivo, o vereador José Paulo Pereira (PSD) referiu que esta era uma das “bandeiras” do partido que representa, ainda para mais num agrupamento de escolas onde não existe recinto coberto para a prática de Educação Física. “Este era o único campo que havia com os problemas que detectamos. No Inverno com as camadas de geada era impossível a prática”, vincou.