Furtos em cemitérios do concelho de Abrantes provocam alarme social

Imagens religiosas e objectos em metal foram furtados de mais de 150 campas dos cemitérios de São Facundo, Vale das Mós e Arreciadas, no concelho de Abrantes. Criminosos actuaram pela calada da noite. GNR reforça patrulhamento na zona.

Os cemitérios de Arreciadas, de Vale das Mós e São Facundo, no concelho de Abrantes, foram alvo de furto na madrugada de dia 3 de Março, com os assaltantes a levarem tudo o que eram imagens religiosas em materiais como o cobre e o latão, disse a O MIRANTE fonte oficial da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Abrantes.

Segundo a mesma fonte, em cada um dos três cemitérios foram furtados materiais de entre 40 a 70 campas e, embora se pense que este ilícito tenha sido “um acto isolado”, as patrulhas junto aos restantes cemitérios da área de abrangência da GNR forma reforçadas devido ao “alarme social e prejuízo para as pessoas”. As diligências de investigação continuam, com a GNR a sublinhar que os proprietários das campas devem participar os furtos e identificar os objectos que foram levados pelos criminosos.

O presidente da Junta de São Facundo e Vale das Mós, Amílcar Alves, lamenta o episódio que gerou alguma revolta junto da população que viu as campas dos seus familiares sem “as santas, crucifixos, jarras e outros objectos de valor que foram levados”. O autarca sublinha que esta foi a primeira vez que ocorreram furtos, pelo menos desta dimensão, nos cemitérios daquela união de freguesias. Em ambos os casos, o alerta à GNR foi dado pelas juntas de freguesia após aviso de populares que se deslocaram aos cemitérios e deram pela falta das imagens religiosas nas sepulturas.