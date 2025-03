Presidente da Junta de Abrantes diz estar a ser alvo de boatos

Anda a circular por Abrantes que Bruno Tomás está a ser investigado pela Polícia Judiciária por utilização do cartão da junta de freguesia para uso particular. Presidente da junta diz tratar-se de um boato infundado que poderá esconder interesses políticos.

O presidente da Junta da União de Freguesias de Abrantes e Alferrarede, Bruno Tomás (PS), diz desconhecer estar a ser alvo de uma investigação por parte da Polícia Judiciária (PJ). Desde a semana passada que está a circular em Abrantes e nas redes sociais a informação de que o autarca socialista está a ser investigado por utilização do cartão multibanco da junta de freguesia para uso pessoal, no montante global de 300 mil euros, e de que teria sido detido na sexta-feira, 28 de Fevereiro.

“Não aconteceu nada, é fácil de perceber. A junta de freguesia nem tem cartão multibanco”, refere a O MIRANTE Bruno Tomás, que considera estar a ser alvo de um “boato completamente infundado”. Em causa, acredita, poderão estar interesses de ordem política uma vez que se encontra a cumprir o último mandato na Junta de Abrantes e se fala que poderá vir a integrar a lista do Partido Socialista à Câmara de Abrantes.

Bruno Tomás conta que, após essas informações começarem a circular começou a receber várias chamadas de pessoas a questioná-lo. “Era importante perceber-se de onde é que isto veio”, defende, sublinhando que não foi abordado por nenhum inspector da PJ. Contactada por O MIRANTE a Polícia Judiciária refere que sobre o caso em apreço, “para já, não há nada a referir”.