Prisão para suspeito de roubos em oito concelhos do Ribatejo e Oeste

Homem, de 30 anos, era procurado desde 2021 por ter cortado a pulseira electrónica que lhe tinha sido aplicada como medida de coacção. É suspeito de cometer vários crimes, nomeadamente nos concelhos de Abrantes e Alenquer.

O Tribunal de Leiria determinou a prisão preventiva de um homem detido por vários crimes de roubo por esticão e em residências em oito concelhos do Ribatejo e do Oeste, informou a Guarda Nacional Republicana (GNR). O homem, de 30 anos, foi detido pelo Núcleo Investigação Criminal de Caldas Rainha por vários crimes de roubo, quatro crimes de condução sem habilitação legal e posse de arma ilegal. Presente na sexta-feira, 7 de Março, ao Tribunal de Leiria para aplicação de medidas de coação, “ficou sujeito à medida de prisão preventiva”, disse à Lusa o comandante do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha da GNR, Rúben Rocha.

O homem foi detido no âmbito de uma investigação a decorrer desde Julho do ano passado, em que a GNR apurou que terá efectuado roubos por esticão e no interior de residências nos concelhos de Abrantes, Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha e Peniche, Alenquer, Lourinhã e Torres Vedras. As suas vítimas eram maioritariamente idosos ou pessoas mais vulneráveis. O homem foi detido em Odivelas, no distrito de Lisboa, no âmbito de uma operação em que a GNR deu cumprimento a sete buscas: duas domiciliárias, quatro em veículos e uma numa garagem, nos concelhos de Odivelas, Almada e Lisboa, informou a GNR em comunicado.

Foram apreendidos “um aerossol/spray de gás pimenta, um veículo, um motociclo, diversos artigos de bijuteria e relojoaria, 180 euros em dinheiro e diversa indumentária utilizada pelo indivíduo detido nos vários cenários de roubo, com destaque para um gorro ‘passa montanhas’ para ocultar a sua identidade”. O suspeito, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de roubos efectuados nos concelhos de Almada e Setúbal, “era procurado desde 2021, por ter cortado a pulseira electrónica que lhe tinha sido aplicada como medida de coacção”, disse o comandante.

Na operação “foi detida uma mulher por posse de arma proibida, um spray de gás pimenta, que se concluiu que era uma arma de defesa”, explicou Rúben Rocha, acrescentando que a mulher “foi libertada e constituída arguida por se concluir que era apenas a companheira do suspeito e não tinha participação na actividade criminosa”. A acção contou com o reforço de militares do Destacamento de Intervenção de Leiria e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).