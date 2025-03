Projecto “+Flores +Polinizadores” chega a mais de 200 alunos em Alenquer

Câmara de Alenquer mantém a aposta na educação ambiental no ano lectivo 2024/25, envolvendo 222 alunos no projecto “+Flores +Polinizadores”, em parceria com a TAGIS.

A educação ambiental mantém-se como aposta da Câmara de Alenquer no ano lectivo 2024/25. Em consonância com a TAGIS - Centro de Conservação das Borboletas de Portugal, os alunos de três agrupamentos de escolas do concelho de Alenquer tomam contacto com o projecto “+Flores +Polinizadores” que chega a 222 crianças e jovens do território.

As actividades “Insectos Atrás do Prato” e “Insectos em Ordem” colocam 10 turmas diferentes à prova, do 3º e ao 8º ano, distribuídas pelo Centro Escolar do Carregado, EBI Carregado, EBI Abrigada e EB Pêro de Alenquer.

Na acção “Insectos Atrás do Prato”, os alunos são convidados a descobrir quem são os seres vivos que estão nos bastidores da produção dos alimentos, com os quais se elaboram as sopas e saladas que chegam às cozinhas. Em “Insectos em Ordem”, a abordagem principia com uma exposição teórica em relação à importância dos insectos, seguindo-se uma saída de campo para o pátio da escola ou um espaço verde próximo. Fazendo uso das redes entomológicas, procede-se à recolha de insectos e identificação das ordens ou espécies. Todos os insectos no âmbito destas actividades são posteriormente libertados na natureza.

Além do projecto “+Flores +Polinizadores”, Alenquer dota ainda os alunos com novas e importantes valências respeitantes aos projectos “Alenquer +Verde”, Kids Dive e LIFE LxAquila.