SMAS descartam responsabilidade em infiltrações nas garagens de prédio em Vialonga

Moradores de um prédio em Vialonga queixam-se de infiltrações nas garagens e da impossibilidade de usar o elevador. Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira garantem que as infraestruturas de água e saneamento estão em boas condições e apontam falhas na impermeabilização do edifício.

Na sequência da queixa do condomínio da Travessa do Sequinho, nº23, no centro de Vialonga, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira (SMAS) dizem que em visita ao local verificaram infiltrações nas garagens do prédio, mas que as infraestruturas no arruamento estão em condições normais de conservação.

“A intervenção efectuada por estes serviços no local visou a limpeza do colector pluvial existente e a abertura de sondagem para verificação do ramal de abastecimento, tendo-se verificado que ambos se encontravam em condições normais. O aparecimento de água no interior do edifício presume-se relacionado com ineficiente impermeabilização do edifício, podendo originar a infiltração existente. Não temos registo de qualquer transbordo da ribeira que tenha afectado o edifício em causa”, dizem os SMAS.

Conforme noticiámos, os moradores queixam-se de inundações nas garagens e arrecadações, desde o ano passado. Os 12 condóminos não podem ainda usar o elevador por causa da água e pediram uma solução aos SMAS.