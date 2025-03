VFX dinamiza acções de sensibilização da Protecção Civil

Está a decorrer em Vila Franca de Xira um conjunto de actividades visando sensibilizar a comunidade para a importância dos serviços de protecção civil na salvaguarda da vida humana.

O Serviço Municipal de Protecção Civil de Vila Franca de Xira preparou um conjunto de actividades educativas e informativas para o mês de Março, com foco na população escolar e sénior. As acções incluem jogos pedagógicos, workshops temáticos e simulacros, promovendo boas práticas de prevenção e reacção a emergências. As próximas iniciativas são as seguintes: 14 de Março (19h00) - Workshop “A Vespa velutina no concelho”, na Junta de Freguesia de Vialonga; 18 de Março - Exercício/Simulacro na Escola Secundária Forte da Casa; 20 de Março - “Jogo Gigante” no Jardim de Infância da Calhandriz; 25 de Março - “O cidadão e a Emergência. Como ligar 112?” na Escola Básica 2/3 Padre José Rota, Forte da Casa; e a 27 de Março, a actividade ”Jogo Gigante” na Escola Básica do Sobralinho.

O objectivo das actividades é alertar para a relevância dos serviços de protecção civil na salvaguarda da vida humana, do património e do meio ambiente, bem como homenagear os profissionais que actuam diariamente na gestão e prevenção de riscos. A iniciativa visa também reforçar a responsabilidade colectiva na construção de comunidades mais resilientes a catástrofes naturais e acidentes.