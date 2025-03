Vivenda assaltada durante o dia em Constância e com a dona em casa

A proprietária da moradia, de 83 anos, ficou retida na sala por um dos assaltantes, enquanto outro vasculhava gavetas à procura de valores. Intrusos levaram o dinheiro que a vítima tinha na carteira.

Dois homens assaltaram uma moradia em Constância em pleno dia e roubaram o dinheiro que a dona da casa, que se encontrava sozinha na altura, tinha na carteira. O produto do roubo não foi de grande monta mas acabou por alarmar a comunidade, dada a forma como ocorreu, em pleno centro da vila, não muito longe do quartel dos bombeiros e do centro de saúde. A proprietária, de 83 anos, ficou retida numa sala por um dos assaltantes, enquanto outro vasculhava gavetas à procura de valores, tendo levado também alguns brincos e pulseiras sem grande valor monetário. Ao que apurámos, os ladrões entraram por uma porta das traseiras da vivenda, que se encontrava aberta, estando um deles encapuçado. A vítima estava a tomar o pequeno-almoço quando foi abordada pelos intrusos, não tendo reconhecido nenhum deles. Perguntou-lhes o que pretendiam e indicou-lhes o local onde se encontrava a carteira com o dinheiro, não tendo sido molestada fisicamente. A GNR de Constância tomou conta da ocorrência, registada na manhã de 25 de Fevereiro.