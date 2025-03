“A Mulher que Cozinhou o Marido” no Dia Mundial do Teatro em Santarém

Assinalando o Dia Mundial do Teatro, na noite de 27 de Março regressa ao palco do Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, a peça ‘A Mulher que Cozinhou o Marido’, representada pelo Centro Dramático Bernardo Santareno, grupo da cidade que está a comemorar 35 anos de existência. Trata-se de uma comédia de enganos, quase drama, com muito humor negro, que retrata um jogo muito particular das relações amorosas, algo absurdas, sobre a (im)probabilidade de uma reconciliação a três.

Também no Teatro Sá da Bandeira, tem lugar ao longo de sexta-feira, 29 de Março, o encontro e conferência ‘Vamos Todxs: Histórias do Teatro de Amadores’, com co-curadoria de Carlos Manuel Oliveira e Ana Bigotte Vieira. A intenção é proporcionar uma jornada de reflexão em torno do teatro de amadores em Portugal nos anos 70 e 80, com foco em Santarém. A ocasião vai aproveitada para apresenta o Arquivo Chona, dedicado ao falecido artista escalabitano Carlos Oliveira, que muito deu ao teatro na cidade e na região.