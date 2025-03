A nova vida do Mercado Municipal de Santarém

Após quase seis anos encerrado para obras de requalificação e remodelação, o emblemático Mercado Municipal de Santarém reabriu portas quarta-feira, 19 de Março, com 75% das bancas disponíveis abertas, com produtos hortofrutícolas, peixaria e outros produtos locais, o que corresponde a cerca de 25 bancas em operação. Os comerciantes mais antigos, que durante estes anos de obras estiveram com banca montada junto à Casa do Campino, regressam agora ao local de origem.

Os restantes espaços irão abrir à medida que sejam feitas as adaptações necessárias para albergar outro tipo de comércio, informa a empresa municipal Viver Santarém, que vai gerir o espaço. Com a reabertura, no dia em que se celebra o feriado municipal, o Mercado Municipal de Santarém pretende assumir-se como um centro de dinamização económica, cultural e turística, promovendo o melhor dos produtos locais e da gastronomia.

O horário de funcionamento do Mercado de Santarém é o seguinte: de terça a sexta-feira das 07h00 às 15h00 e aos sábados das 07h às 14h00. O espaço encerra aos domingos e segundas-feiras.