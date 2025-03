Antónia Balsinha lança livro de poesia no Museu de Alhandra

“Vidas em Movimento” é o título da nova obra de poesia de Antónia Balsinha, de Alhandra, que foi apresentada no Museu de Alhandra. A edição de autor, com 150 poemas, tem 197 páginas e baseia-se, segundo a autora, na “inspiração poética que passa na maioria das vezes pelos seus sonhos interrompidos no silêncio” das noites mal dormidas. Segundo a junta de freguesia, este é o 17º livro de Antónia Balsinha.

“Para ser poeta temos de sonhar muito. Ela tem esta capacidade gigantesca de conseguir retratar a vida em jeito de poesia e contando a história da terra, dos seus autores, dos seus intérpretes, e das pessoas que somos todos nós. É espantoso. Basta ler um ou dois exemplares da Antónia Balsinha e terá um retrato da terra”, disse Mário Cantiga, presidente da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, durante a apresentação da obra.

A autora é licenciada em Design de Comunicação pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e mestre em Estudos sobre as Mulheres pela Universidade Aberta de Lisboa. Escreve poesia desde a morte do seu avô em 1961, colabora em iniciativas poéticas, fazendo parte de três grupos poéticos do concelho. Tem um total de dezassete livros editados, dos quais seis são em prosa e onze em poesia. Também participa em programas de poesia na rádio, museus e colectividades, tanto no concelho de Vila Franca de Xira como noutros municípios.