Encontro de música experimental “Pausa” tem primeira edição em Ourém

Iniciativa é da associação cultural Albardeira, em conjunto com a Ourearte - Escola de Música e Artes de Ourém.

O encontro de música experimental “Pausa” aconteceu pela primeira vez no domingo, 16 de Março, em Ourém, com laboratório de exploração sonora, conversas e concertos. A iniciativa é da associação cultural Albardeira, que juntou esforços com a Ourearte - Escola de Música e Artes de Ourém, para dedicar um dia a “desbravar o universo da música experimental”. “Na imensidão do som, entre cada nota, reside a Pausa - um espaço de reflexão, de absorção e de comunhão entre compositor, intérprete e ouvinte. É deste silêncio cheio de significado que nasce este encontro de música experimental em Ourém”, explicou a Albardeira, em comunicado.

“Pausa” contou com vários artistas convidados, que se destacam por trabalharem “as infinitas possibilidades do som”, destaca a organização. O encontro arrancou com o Laboratório de Exploração Sonora, orientado por Daniela Antunes e Guilherme Simões. O desafio foi “despertar o sentido de escuta, através da reflexão e experimentação com objectos do quotidiano”. Os participantes foram desafiados a transformar objectos do dia-a-dia em instrumentos sonoros, “uma experiência prática onde o simples acto de ouvir se revela uma verdadeira aventura criativa”, antecipa a Albardeira. À tarde, no auditório da Ourearte, em Ourém, houve concertos do Grupo de Música Contemporânea da Ourearte, dirigido por João Quinteiro, e do Kodu Percussion Group, que se dedica à arte de fazer música através da percussão, exploram diferentes timbres, ideias e sonoridades. O encontro “Pausa” terminou com actuação dos Tropa Macaca, projecto de Joana da Conceição e André Abel que conta com quase duas décadas de actividade, misturando elementos do ‘noise’, da electrónica e do ‘free jazz’.