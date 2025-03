Glória ao Rock cresce para três dias e ganha novo palco

O festival Glória ao Rock, promovido pela Associação Febre Amarela, regressa em Junho à Glória do Ribatejo com um novo figurino.

O festival Glória ao Rock, em Glória do Ribatejo, vai crescer na edição de 2025. A iniciativa da Associação Febre Amarela passa a decorrer durante três dias – 19, 20 e 21 de Junho – e muda-se para o Jardim Público, próximo do parque infantil e do ringue na Glória do Ribatejo, junto ao Espaço Jackson, um local mais central e acessível.

Uma das novidades é a criação de um dia de acesso gratuito, que será o primeiro do festival. Segundo os responsáveis pela organização, a alteração do recinto visa integrar ainda mais a comunidade da Glória do Ribatejo e reduzir eventuais barreiras ao evento, que se assume como o único no concelho dedicado ao rock.

“Estamos sempre ao lado deste festival por ser único no concelho relacionado com o rock. A mudança do local tem como objectivo aproximá-lo do centro da Glória do Ribatejo e com a comunidade local a poder aceder sem tanto estigma”, frisa Hélder Esménio, presidente da Câmara de Salvaterra de Magos. Também a organização vinca que “depois de muitos anos no Parque de Merendas, chegou o momento de mudar de cenário e dar início a um novo capítulo”.

A decisão da mudança partiu da organização e contou com o apoio do município, que aprovou um apoio de 12 mil euros para o evento. A proposta passou por maioria, com uma abstenção do partido Chega. Na edição anterior, o festival realizou-se nos dias 5 e 6 de Julho, no Parque de Merendas do Montóia, e contou com nomes como Linda Martini, Alcool Club, Rita Man, Beatbombers, Harold, Spiritu Cao, DJ Gamix, DJ Beaver e DJ Nana.