Atleta da Chamusca apurou-se para campeonato nacional de halterofilismo

A atleta Maria Yultsova voltou a representar a Chamusca numa competição designada de “Taça de Portugal e Segundo Torneio de Técnica”, organizado pela Federação de Halterofilismo de Portugal. A atleta competiu como Extra-Competição na categoria Master 2. A competição tinha como foco principal a classificação por equipas, tendo Maria Yultsova competido como atleta individual sem equipa. O halterofilismo tem dois movimentos olímpicos, o “arranque” Snatch e o “arremesso” Clean and Jerk. A atleta fez no “arranque” 46 quilos e no “arremesso” 59 quilos, totalizando assim 105 quilos, um total superior aos mínimos nacionais da sua categoria. Maria Yultsova ficou apurada para o campeonato nacional que se realiza nos dias 7 e 8 de Junho, onde vão estar presentes os melhores atletas nacionais.