Coruche prepara-se para pedalar sem parar durante 24 horas

A prova 24H BTT Coruche inclui novidades como o Prémio Coruche, além de classificações individuais e colectivas.

Coruche recebe, nos dias 14 e 15 de Junho, a 15.ª edição das 24H BTT Coruche, uma das mais duras competições de resistência em bicicleta do calendário nacional. A prova, organizada pelo município de Coruche e pelo Centro Social Cultura e Desporto Montinhos dos Pegos, desafia atletas a solo e equipas a percorrer um circuito de aproximadamente 10 quilómetros por volta ao longo de 24 horas consecutivas. As inscrições decorrem até 8 de Junho de 2025, com um limite de 700 participantes.

A competição inclui categorias para diferentes modalidades, como Mountain Bike, Single Speed e Gravel. Além da classificação geral e dos prémios tradicionais, a edição de 2025 estreia o Prémio Coruche, que distingue os melhores atletas locais. O Prémio Volta Mais Rápida e o Prémio Desportivismo são outras distinções em jogo.

O percurso atravessa cenários emblemáticos da vila ribatejana, incluindo a Ponte Teófilo da Trindade, a histórica Praça de Touros, a Ermida de Nossa Senhora do Castelo e a Praia Fluvial do Sorraia, combinando estradas, trilhos e zonas técnicas. O evento reforça ainda o compromisso com a sustentabilidade, eliminando garrafas de plástico nos pontos de abastecimento e incentivando o uso de recipientes reutilizáveis.