Equipa da Gualdim Pais conquista Campeonato Nacional de Cadetes

A equipa masculina de cadetes da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais brilhou no Campeonato Nacional de Cadetes de Judo, disputado em Mafra, ao conquistar o título colectivo nesse escalão etário. O clube que tem como expoente a judoca e medalhada olímpica Patrícia Sampaio conseguiu ainda vários pódios nas provas individuais.

No primeiro dia em que competiram, os atletas Afonso Reis (-60kg), Bernardo Afaiate (-55kg), Guilherme Reis (-55kg) e Vicente Silva (-73kg) alcançaram três medalhas: Afonso Reis conquistou o ouro, ganhando todas as lutas; Vicente Silva ganhou a prata, apenas perdendo na final; e o bronze foi conseguido por Guilherme Reis, que perdeu a segunda luta, mas tendo sido repescado ganhou as restantes quatro até chegar à medalha. No segundo dia, a equipa masculina de cadetes sagrou-se campeã nacional, com uma vitória na final por 4-1 sobre o Sporting Clube de Portugal. A equipa constituída por Afonso Reis, Guilherme Reis, Gabriel Tavares, Nathan Gbingdehi e Vicente Silva esteve acompanhada pelos treinadores Patrícia Sampaio e Igor Sampaio.