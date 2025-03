Ginástica acrobática da Académica de Santarém com pódios na Galiza

A representação da Associação Académica de Santarém conquistou vários pódios na XVII Copa Galicia International de Ginástica Acrobática, realizada em Vigo, Espanha, entre 14 e 16 de Março. Na categoria Par Misto – escalão Youth, Carmo Silva e Martim Pereira alcançou o 2.º lugar, o mesmo acontecendo com Gabriela Almeida e Maria Baptista em Pares Femininos – escalão Pré-Youth.

Também com medalhas de prata foram distinguidas Matilde Rosário, Margarida Colaço e Leonor Mantas na categoria de Trios Femininos – escalão Youth e Teresa Silva, Joana Rodrigues e Kira Tanganho na categoria Sénior Elite. Com uma comitiva composta por 30 ginastas, 4 treinadores e 2 juízas, o clube alcançou resultados notáveis, conquistando vários pódios em diferentes escalões. Para muitas ginastas, esta foi a primeira competição fora de fronteiras, o que reforça ainda mais a contínua aposta na formação que o clube tem promovido ao longo dos anos.