Tejo d’Honra destaca-se na Final Four do nacional de sala de tiro com arco

O Tejo d’Honra esteve em destaque na Final Four do Campeonato Nacional de Sala, realizada em Vila Franca de Xira, alcançando um conjunto de resultados notáveis na competição de tiro com arco. Os atletas do clube da Golegã dominaram por completo o pódio na divisão de Barebow, na categoria de juvenis, com Vicente Francisco a consagrar-se campeão nacional, seguido de Paulo Silva, em segundo lugar e André Vale, em terceiro lugar.

O desempenho individual dos atletas reflectiu-se também na prova colectiva, onde os três arqueiros asseguraram o título de campeões nacionais por equipas. Ainda na divisão de Barebow, na categoria de cadetes, Pedro Costa destacou-se ao alcançar o título de campeão nacional. Na categoria de veteranos, João Santos revalidou o seu título de campeão nacional de inverno. Na divisão de Recurvo, na categoria de veteranos, Domingos Vasquinhas esteve também em destaque e manteve o estatuto de vice-campeão nacional.

O Tejo d’Honra realça que também teve outros atletas a participar na competição, como Martim Cruz, Manuel Silva e Rui Gomes, que ajudaram a reforçar a presença do clube no panorama nacional do tiro com arco.