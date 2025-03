União de Santarém chega aos mil sócios e anuncia nomes das mascotes

O objectivo da direcção é continuar a crescer, aumentar a massa adepta e associativa e tornar a União de Santarém num clube de referência na região do Ribatejo.

As duas mascotes da União de Santarém já têm nome, que foram divulgados na tarde de domingo, 16 de Março, no intervalo do jogo contra o Caldas SC a contar para a Liga 3 em futebol. A égua passa a ter o nome de Riba e o touro o nome de Tejo. “A égua Riba e o touro Tejo representam a força da UDS em toda a região do Ribatejo. Estamos disponíveis para ser a União de todos os clubes da região, para ter uma equipa sénior ao mais alto nível, entre os 10 primeiros do futebol nacional”, refere o presidente da União de Santarém, Pedro Patrício.

Na ocasião, foi também anunciado o nome do sócio mil do clube escalabitano, Manuel Luís Paulo, que celebrou um ano de vida no dia 6 de Março. Um “sinal do rejuvenescimento do nosso clube e que a paixão pela UD Santarém começa a ser passada de geração em geração”, diz o clube, vincando que o objectivo é continuar a crescer, aumentar a massa adepta e associativa e tornar a União de Santarém num clube de referência na região do Ribatejo.

Empata não compromete contas pela manutenção

A União de Santarém empatou a zero na tarde de domingo, 16 de Março, com o Caldas SC, em jogo realizado no Campo Chã das Padeiras, a contar para a Liga 3 em futebol. Com esse resultado, os escalabitanos mantiveram o segundo lugar do grupo 2 de despromoção com 15 pontos, a dois do líder, a Académica de Coimbra. O Caldas tem 13 pontos. Para já, a União de Santarém está seis pontos acima dos lugares de despromoção, quando ainda tem seis jogos por disputar. Cada grupo tem seis equipas, sendo despromovidas ao Campeonato de Portugal as duas últimas.