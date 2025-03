Alerta para esgotos a céu aberto na localidade de Casal Jorge em Tomar

A vereadora do PSD na Câmara de Tomar, Lurdes Fernandes, alertou o executivo camarário, na reunião de segunda-feira, 17 de Março, para a existência de esgotos a céu aberto na localidade de Casal Jorge, freguesia de São Pedro de Tomar. A autarca questionou o presidente sobre qual a possibilidade de intervenção por parte da autarquia para resolução do problema e referiu tratar-se de um episódio que já não é novo. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), explicou que a responsabilidade é da empresa Águas Vale do Tejo, garantindo que a situação está identificada. O autarca explicou que existe no local uma conduta de águas residuais da Águas Vale do Tejo que estará nestes dias de maior pluviosidade em sobrecarga e algumas caixas abrem e deixam fluir para o exterior alguns dos resíduos. O autarca disse ainda tratar-se de uma situação pontual, mas que merece ser resolvida. “No fundo, a solução terá que ver com a criação de algum separativo ou identificação dos locais onde possam estar de forma menos correcta a entrar águas pluviais nos esgotos de saneamento”, concluiu.