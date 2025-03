Apoio para recuperar edifício do Centro Cívico de São João da Ribeira

A União de Freguesias de São João da Ribeira e Ribeira de São João vai receber um apoio de 37.772 euros por parte da Câmara de Rio Maior, para financiar as obras de requalificação e recuperação do edifício do Centro Cívico de São João da Ribeira. O apoio foi entregue pelo presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, ao presidente da União de Freguesias de São João da Ribeira e Ribeira de São João, Leandro Jorge e ao secretário do seu executivo, Ricardo Silva, na sala de reuniões do município. Acompanharam o presidente, no acto simbólico, os vereadores Lopes Candoso, Leonor Fragoso, Miguel Santos e Carla Dias.