CDU de Alenquer apresenta candidatos em almoço comemorativo

A CDU de Alenquer apresentou os candidatos à câmara e assembleia municipal durante um almoço comemorativo dos 104 anos do PCP. Ernesto Ferreira e Amélia Caetano são cabeças-de-lista às autárquicas.

Ernesto Ferreira e Amélia Caetano foram apresentados publicamente como candidatos da CDU à presidência da Câmara Municipal de Alenquer e da Assembleia Municipal de Alenquer, respectivamente. A apresentação dos candidatos decorreu durante o almoço de aniversário dos 104 anos do PCP, no domingo, 16 de Março, no pavilhão do Centro Cultural e Desportivo de Penafirme da Mata, freguesia de Olhalvo.

Perante mais de uma centena de pessoas, Ernesto Ferreira, que é o actual vereador da CDU na Câmara de Alenquer, defendeu a municipalização do serviço de abastecimento de água e o investimento em serviços públicos de proximidade, acrescentando que Alenquer precisa de mais habitação a custos acessíveis e de melhor qualidade no transporte público.

A CDU ainda não tem data definida para a apresentação das listas completas às próximas autárquicas, mas, na apresentação pública, Ernesto Ferreira afirmou que a coligação irá ainda recolher contributos do movimento associativo e da população para elaborar o programa eleitoral. A apresentação dos candidatos contou ainda com a intervenção de Carina Castro, da Comissão Política do Comité Central do PCP.