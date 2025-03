Mário Pereira quer voltar a ser presidente da Câmara de Alpiarça

Mário Pereira foi presidente da Câmara Municipal de Alpiarça entre 2009 e 2021. Volta a candidatar-se pela CDU ao município actualmente liderado por Sónia Sanfona.

O ex-presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Mário Pereira, foi anunciado como candidato da CDU (Coligação Democrática Unitária) à autarquia nas eleições deste ano. Em comunicado, a CDU destaca que Mário Fernando Pereira, de 55 anos, liderou o executivo municipal durante três mandatos consecutivos (2009-2021), num período “marcado pela recuperação económica e financeira do município e pela prossecução de relevantes realizações para o desenvolvimento do concelho de Alpiarça”.

Antes de assumir a presidência da autarquia, exerceu o cargo de vereador, entre 2005 e 2009, e foi candidato à Assembleia da República pelo círculo de Santarém em quatro legislativas (2002, 2005, 2011 e 2022). Licenciado em História e Ciências Sociais, Mário Fernando Pereira é actualmente dirigente do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa (SPGL), onde ocupa as funções de coordenador regional de Santarém e integra a comissão executiva da organização.

O percurso do candidato inclui ainda passagens pela direcção da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico (APMCH), pela presidência do Conselho Fiscal da Federação de Bombeiros do Distrito de Santarém (FBDS) e pela participação no Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). Foi também presidente da Assembleia Geral da Ecolezíria e professor do ensino básico e secundário.

A CDU sublinha que a candidatura de Mário Pereira pretende “continuar a honrar o seu riquíssimo património de muitas décadas de luta por direitos e pela dignidade dos trabalhadores, pela liberdade e pela democracia”, com foco na “defesa dos serviços públicos, educação, cultura, desporto e qualidade de vida da população”.