Salvaterra de Magos avança para construção de passeios e pavimentação de estradas

A Câmara de Salvaterra de Magos aprovou, por unanimidade, a adjudicação de duas empreitadas que visam a qualificação do espaço público no concelho.

A Câmara de Salvaterra de Magos aprovou a adjudicação de duas empreitadas para a requalificação do espaço público, num investimento total que ultrapassa 1,5 milhões de euros. Um dos projectos prevê a construção de vias pedonais nas ruas Tratado de Salvaterra, dos Trabalhadores Agrícolas e dos Campinos, na sede do concelho. Com cerca de um quilómetro de extensão, a intervenção contempla a construção de passeios, estacionamento, rede pública de águas pluviais, sinalização e pavimentação. A empreitada será financiada pelo programa PT2030 e tem um prazo de execução de seis meses, estando adjudicada pelo valor de 942.624€.

Na mesma reunião, o executivo municipal ratificou a abertura do concurso público para a pavimentação de um troço da Rua 25 de Abril e da Rua das Fazendas, no Granho, bem como da Rua da Falagueira, em Marinhais, e da Travessa da Nogueira, na Glória do Ribatejo. No total, serão requalificados 2,58 quilómetros de vias, num projecto com um prazo de execução de quatro meses e um valor base de 561.380€. O município aguarda agora pelas propostas das empresas interessadas na empreitada. Ambas as decisões foram aprovadas por unanimidade.