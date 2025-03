Tribunal de Contas autoriza obras de 20 milhões em escola degradada de Vialonga

O Tribunal de Contas (TC) já deu luz verde à empreitada de requalificação da Escola Básica do 2º e 3º ciclo de Vialonga que está muito degradada e a precisar de trabalhos urgentes orçados em 20 milhões de euros, para os quais já existe financiamento europeu e municipal. Nesse seguimento, na última semana já arrancaram os trabalhos de colocação dos contentores que vão albergar os alunos durante a intervenção, confirmou a vice-presidente do município, Marina Tiago (PS). A escola de Vialonga é também a única no concelho de Vila Franca de Xira que ainda tem coberturas em fibrocimento, material que contém amianto, uma substância potencialmente cancerígena. As coberturas terão de ser removidas com recurso a empresas e técnicas especializadas.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), afirmou numa das últimas reuniões de câmara que a remodelação e ampliação da escola é a grande prioridade do mandato e é nela que estamos a trabalhar. Os mais de mil alunos da EB 2,3 de Vialonga vão ter aulas em módulos amovíveis, que vão ser instalados no campo de jogos da escola enquanto decorrerem as obras.

O município já tinha aprovado o aluguer dos módulos pré-fabricados, telheiros e construção de acessos para albergar os alunos durante as obras, bem como o concurso público para a obra de requalificação da escola que, recorde-se, rondará os 20 milhões de euros, dos quais 17 milhões são provenientes de fundos do Plano de Recuperação e Resiliência.

A intervenção promete acabar de vez com aquela que é uma das piores escolas da Área Metropolitana de Lisboa e que há duas décadas é notícia pelos piores motivos. A obra, recorde-se, possibilitará o alargamento da oferta lectiva, considerando que actualmente apenas existe o ensino secundário na via profissional e passará a existir capacidade para o ensino secundário regular. Serão também adicionadas novas valências como um auditório, um campo de jogos coberto e uma sala de ginástica.

Mais escolas a precisar de obras

O foco do município é agora tentar recuperar outras escolas que também já dão sinais de degradação e que precisam de obras: a EB 2,3 Aristides Sousa Mendes (Póvoa de Santa Iria), Secundária Alves Redol (Vila Franca de Xira), Secundária Romeu Gil (Forte da Casa), Escola Básica do Bom Sucesso (Alverca) e EB 2,3 Soeiro Pereira Gomes (Alhandra).