VFX vai à banca pedir empréstimo de 3 milhões

Câmara de Vila Franca de Xira justifica decisão com a necessidade de refinanciar empréstimos anteriores e pagar novas obras.

A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou, em reunião do executivo, contratar à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo um financiamento a médio prazo para execução de investimentos previstos no Plano Plurianual de Investimentos 2025-2029 num valor de 3 milhões e 487 mil euros. Segundo o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), o objectivo da contratação do empréstimo é eliminar custos com serviços anteriores de dívida, entretanto saldados, contraindo este novo empréstimo com juros mais baixos.

Pelas contas do município, a decisão permite poupar aos cofres municipais 1 milhão e 200 mil euros em juros, substituindo um empréstimo anterior por um novo destinado a pagar três obras que estão em curso: a requalificação do parque intermodal junto à estação de comboios da Póvoa de Santa Iria; um muro de contenção na Quinta da Seta em VFX; e a melhoria das instalações municipais nas oficinas de Povos. “Fizemos um conjunto de pagamentos antecipados de empréstimos que tínhamos com taxas superiores a esta. Estamos a falar de um excelente mecanismo de gestão”, vincou o autarca.

As cláusulas contratuais da minuta do contrato de empréstimo foram aprovadas com o voto contra do vereador do Chega, Barreira Soares, que discordou da contratação de mais empréstimos considerando a ideia uma irresponsabilidade. “Estamos numa situação financeira delicada e periclitante, com muitos processos em tribunal onde são dados como perdidos quase 13 milhões de euros mais juros. Ao pedir mais empréstimos estamos a limitar a nossa capacidade de endividamento quando poderemos vir a precisar desse valor”, alertou.