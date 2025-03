Aluna agredida por colega em escola no Entroncamento

Agressão ocorreu à saída da sala de aula na Escola Secundária do Entroncamento. Aluna sofreu fractura no nariz. Directora do agrupamento diz que vão ser tomadas medidas disciplinares.

Uma aluna a frequentar o 9º ano na Escola Secundária do Entroncamento foi agredida por um colega da mesma turma, tendo ficado com o nariz fracturado. O confronto entre ambos ocorreu à porta da sala de aula, após o toque de saída e envolveu os dois jovens. Ao que O MIRANTE conseguiu apurar, foi a aluna agredida a espoletar a briga, porque já teria sido ofendida verbalmente pelo aluno noutras ocasiões.

“Foi uma briga entre os dois. Se ele já lhe chamava nomes não fazíamos ideia”, refere em resposta ao nosso jornal a directora do Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento, Ana Margarida Costa, lamentando a situação e acrescentando que o aluno em causa já estava referenciado por falta de assiduidade.

A directora adianta que na sequência da briga entre os alunos foi chamada a PSP e os bombeiros e que vão ser tomadas medidas disciplinares em relação ao aluno, sublinhando que a agressão pode dar origem a suspensão. O episódio de violência deixou alguns pais apreensivos e com receio pelos seus filhos. Depois de falar com a mãe da aluna agredida, Ana Margarida Costa refere que a mesma está com vontade de regressar à escola. De momento a menina ainda se encontra de baixa médica.