Carro ficou sem as quatro rodas durante a madrugada em Tomar

Um carro estacionado na avenida do hospital, em Tomar, ficou sem as quatro rodas na madrugada de 11 de Março. A denúncia foi feita através das redes sociais, como chamada de atenção para a população de Tomar e arredores.

O veículo estava estacionado num dos parques de estacionamento da Avenida Maria de Lourdes Mello e Castro, perto do Continente e do Burger King. O furto dos quatro pneus terá acontecido entre as 22h00 e as 04h00 da manhã. O caso está entregue à Polícia de Segurança Pública.