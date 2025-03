Casa assaltada na Pedreira durante a madrugada

Uma casa, situada na localidade de Pedreira, concelho de Tomar, foi assaltada na madrugada de terça-feira, 11 de Março. O alerta para a ocorrência foi dado por volta das 05h00 da manhã. Três indivíduos encapuzados e com luvas entraram na habitação tendo coagido os proprietários do imóvel, um casal, que se encontrava dentro da casa. Os assaltantes conseguiram roubar uma quantia não determinada em dinheiro e outros objectos de valor. Embora não tenha havido registo de violência extrema, um dos proprietários do imóvel, de 73 anos, sofreu ferimentos considerados ligeiros. A Guarda Nacional Republicana de Tomar tomou conta de ocorrência, sendo que a investigação passou para alçada da Polícia Judiciária.