Centro de Saúde de Ferreira do Zêzere vai ser requalificado

Na passada sexta-feira, 7 de Março, teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho a assinatura do auto de consignação da empreitada de requalificação do Centro de Saúde de Ferreira do Zêzere. O contrato foi formalizado entre o município e a empresa Odraude - Construção Civil e Obras Públicas Lda., responsável pela execução dos trabalhos. A intervenção representa um investimento total de 722 mil euros, valor que será integralmente cofinanciado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e pela União Europeia.

A obra inclui trabalhos em diversas áreas de especialidade, nomeadamente arquitectura, instalações eléctricas, sistemas de aquecimento e ventilação e arranjos exteriores. O projecto visa melhorar significativamente as condições do edifício, proporcionando maior conforto e melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde, bem como um atendimento mais eficiente e acessível para os utentes, lê-se num comunicado. O prazo de execução da obra é de 365 dias. “A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere reafirma, desta forma, o seu compromisso em investir na melhoria das infraestruturas de saúde do concelho, garantindo mais qualidade nos serviços prestados à população”, conclui a nota de imprensa.