CROA de Alenquer promove dia aberto para adopção de animais

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Alenquer (CROA) volta a abrir portas ao público no dia 29 de Março, sábado, para mais uma edição do Open Day. Esta iniciativa permite aos visitantes conhecer as instalações e interagir com os animais que aguardam por uma adopção responsável. Entre as 13h00 e as 17h00, os interessados podem visitar o CROA sem necessidade de marcação prévia. Nesse dia, têm a oportunidade de acolher um novo amigo de quatro patas, cão ou gato. O CROA localiza-se na Estrada da Várzea (junto à ETAR), em Alenquer.