Dádiva de sangue nos Bombeiros Voluntários de Pernes

O Grupo de Dadores de Sangue dos Bombeiros Voluntários de Pernes organiza uma recolha de sangue no domingo, 23 de Março, entre as 09h00 e as 13h00, no quartel da corporação. A organização apela a todos os que têm o “privilégio” de poder dar sangue, que o façam, sublinhando que esta é a única forma de possibilitar o tratamento a inúmeros doentes ou acidentados e, assim, ajudar a salvar vidas.