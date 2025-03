Idosa sofre ferimentos graves após queda em Casal Telheiro

Uma mulher de 80 anos foi transportada de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa, após ter sofrido uma queda, ficando com ferimentos graves. O acidente aconteceu na localidade de Casal Telheiro, no concelho de Tomar, e o alerta foi dado por volta das 12h00 de segunda-feira, 17 de Março, A vítima foi assistida no local pelos bombeiros de Tomar, tendo sido depois transportada pelo helicóptero do INEM para Lisboa.