Passe M Oeste gera confusão entre utentes de Alenquer

A utilização do Passe M Oeste continua a causar dificuldades aos utentes de Alenquer que pagam bilhete entre o Carregado e a Quinta da Marquesa, se forem pelos autocarros da Boa Viagem.

A utilização do Passe M Oeste continua a gerar confusão entre os utentes do concelho de Alenquer. As preocupações foram novamente levantadas em reunião de câmara pelo porta-voz da Comissão de Utentes do Carregado, João Silva, uma vez que as pessoas que têm Passe M e Passe Navegante continuam a ter de pagar bilhete no percurso de autocarro da Boa Viagem entre o Carregado e a Quinta da Marquesa, no concelho de Vila Franca de Xira. No entanto, se utilizarem o transporte urbano rodoviário de Alenquer não pagam bilhete pelo mesmo percurso. “Isto não faz sentido. Já pedimos esclarecimentos à Boa Viagem. Era também importante que a empresa tivesse um posto de venda de passes no Carregado”, alertou João Silva.

De acordo com o presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado (PS), a situação está a ser tratada junto da Boa Viagem. O autarca apela aos utentes para que façam chegar à autarquia as suas dificuldades, para serem reportadas à transportadora. Quanto à abertura de um posto de venda de passes no Carregado, para evitar a deslocação dos utentes à vila de Alenquer, a decisão cabe à empresa, que já está sensibilizada para o assunto.

Segundo a empresa Boa Viagem, o Passe M só é válido para percursos dentro da Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCim) e, por isso, existindo a necessidade de realizar percursos entre a OesteCIM e a Área Metropolitana de Lisboa, o passe que terá de ser utilizado, é o Passe M – LX, com um custo de 40€. Assim sendo, para utilizadores que adquiriram o Passe M e o Passe Metropolitano, o percurso entre o Carregado e a Quinta da Marquesa não está coberto por nenhum desses passes, sendo obrigatório adquirir o bilhete para realizar o referido percurso.

Por causa da confusão que tem existido junto dos utentes, a transportadora e a OesteCim criaram uma excepção para os moradores em zonas limítrofes, neste caso do Carregado. O utente terá de requerer o Passe M – LX, ao abrigo do regime de excepção, à Boa Viagem, em impresso próprio disponível no site da empresa, referindo na morada “Zona Limítrofe”. Assim que for aprovado o pedido, o custo do Passe M – LX não terá custo para o utente, garante a empresa, acrescentando que a curto prazo não está prevista a abertura de mais pontos de venda de títulos de transporte.