PSP captura homem em Tomar que estava evadido da prisão há um ano

Homem de 28 anos foi detido em Tomar depois de ter saído em precária há cerca de um ano e nunca mais ter regressado.

Um homem de 28 anos, sob o qual pendia um mandado de detenção por ausência ilícita de estabelecimento prisional, foi detido em Tomar e levado para a prisão de Leiria, anunciou a Polícia de Segurança Público (PSP) de Santarém. Em comunicado, o comando distrital da PSP refere que o homem foi detido no âmbito de uma investigação criminal e conduzido ao estabelecimento prisional de Leiria para “continuação de cumprimento de pena de prisão efectiva”, cerca de um ano depois de ter saído em precária e não ter regressado.

“O visado, um homem, com 28 anos de idade, encontrava-se em ausência ilegítima do estabelecimento prisional desde Agosto de 2024, momento em que lhe foi concedida uma saída de curta duração”, indica a PSP, tendo referido que, “após várias diligências, os polícias confirmaram a presença do indivíduo na cidade de Tomar”, tendo “iniciado o planeamento da intervenção necessária” para a sua detenção.

De acordo com o Comando Distrital da PSP de Santarém, no decorrer da operação policial foram “efectuadas buscas ao local onde se encontrava o visado, tendo-lhe ainda sido apreendido produto estupefaciente suspeito de ser cocaína (19 doses diárias), devidamente acondicionadas e prontas para venda ao consumidor”. O detido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Leiria para continuação do cumprimento da pena.